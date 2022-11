نئی دہلی: دہلی اور ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے این ایس سی آئی کلب، نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا۔ جس میں ڈی ڈی سی اے کے صدر روہن جیٹلی پر من مانی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا ہے کہ DDCA گورننگ باڈی کے صدر روہن جیٹلی نے مقررہ وقت یعنی 31 ستمبر 2022 کے اندر سالانہ جنرل میٹنگ (AGM) منعقد کرنے سے انکار کر کے کمپنیز ایکٹ کی دفعات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے۔ اگرچہ انتظامیہ نے رجسٹرار آف کمپنیز سے 31 دسمبر 2022 تک توسیع لی ہے، لیکن آج تک DDCA نے AGM کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی ہے جس کے لیے 21 دن کا واضح نوٹس درکار ہے۔ DDCA hold press conference in Delhi to propose to amendment

پریس کانفرنس کو سابق رنجی کھلاڑی اور ڈی ڈی سی اے کے سابق ڈائریکٹر سنجے بھردواج، کرکٹ کوچ پھول چند شرما، ڈی ڈی سی اے لائف ممبر نوین جندال اور ڈی ڈی سی اے کے سابق اسٹینڈنگ کونسل گوتم دتہ نے خطاب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 29 نومبر کو ڈی جی سی اے بچاؤ آندولن کے نام پر ایک علامتی دھرنا بھی دیا جائے گا۔ مالیاتی دھوکہ دہی سے سالانہ اکاؤنٹس کو حتمی شکل دینے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکرٹری نے گورننگ باڈی کے ممبران کو ای میل بھیج کر کرکٹ باڈی کے ٹینڈر میں 36 کروڑ روپے کے بڑے فراڈ کا پردہ فاش کیا ہے۔ (2) جب کہ DDCA کے اکاؤنٹ میں ایک اہلکار کے ذریعہ Paytm سے 25 لاکھ روپے کے مارچ ٹکٹ لے کر دھوکہ دہی کا بھی پردہ فاش ہوا ہے۔

خبر کے مطابق Paytm اب اپنی رقم چاہتا ہے جو DDCA ادا نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی عہدیداران اپنے کھاتے سے ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اس لیے ڈی ڈی سی اے اس سال ڈی ڈی سی اے کے زیر اہتمام بین الاقوامی میچوں کے اکاؤنٹس کو حتمی شکل دینے سے قاصر ہے۔ 14 ستمبر 2022 کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی تاریخ سے 30 دنوں کے اندر ڈی ڈی سی اے کے آئین میں ترمیم کی تعمیل نہیں کی گئی جس کی وجہ سے کوئی AGM منعقد نہیں کی گئی۔ ترمیم 4200 ممبران کو AGM میں ہی کرنا ہے۔ Violation of Provisions of Companies Act in DDCA