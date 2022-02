جامعہ ملیہ اسلامیہ Jamia Millia Islamia کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم کو احتراما شال پیش کرنے کے بعد وائس چانسلر نے ان سے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ دو سالوں میں وزیر اعظم سے وائس چانسلر کی یہ دوسری ملاقات This is the Second Meeting of the Vice Chancellor with The Prime Minister ہے۔

وائس چانسلر نے کہا کہ یہ دیکھ کر کافی خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم یونیورسٹی کی حالیہ کامیابیوں بشمول NAAC کی طرف سے A++ کی منظوری کے بارے میں بخوبی واقف تھے۔



انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ جاننا کافی حوصلہ افزا ہے کہ وزیراعظم گزشتہ چند سالوں میں یونیورسٹی کی بہتر کارکردگی پر خوش ہیں۔ انہوں نے پروفیسر اختر کو کامیابیوں پر مبارکباد دی اور یونیورسٹی کو نئی بلندیوں پر لے جانے پر ان کی تعریف کی۔ پروفیسر اختر نے انہیں NAAC ایکریڈیٹیشن کے عمل اور گریڈنگ کے لیے زیر غور پیرامیٹرز کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ملاقات کے دوران یونیورسٹی کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی۔

سابقہ ​​اجلاس کی طرح وزیراعظم نے ایک بار پھر یونیورسٹی میں میڈیکل کالج کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ ان کے وائس چانسلر کے دور میں شروع کیا جائے گا۔





پروفیسر اختر نے کہا کہ وزیراعظم نے ایک بار پھر یونیورسٹی کے کانووکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت پر آمادگی ظاہر کی۔ توقع تھی کہ وہ صد سالہ کانووکیشن میں شرکت کریں گے لیکن وبائی امراض کی وجہ سے کانووکیشن کا انعقاد نہیں ہوسکا۔





وزیر اعظم نے وائس چانسلر سے کہا کہ وہ مسلم خواتین کی تعلیمی بہتری کے لیے مزید کام کریں اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے موثر نفاذ کے لیے کام کریں۔ وائس چانسلر نے وزیراعظم کو یقین دلایا کہ وہ تعلیمی تبدیلی لانے کے لیے ان کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے سخت محنت کریں گی۔