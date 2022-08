نئی دہلی: ڈنڈی سوامی پرانند تیرتھ مہاراج Dandi Swami Premananda Tirtha Maharaj نے آج یہاں دہلی میں کہا کہ گائے کا تحفظ بھارت ماتا کے تحفظ کے مساوی ہے، Dandi Swami on Cow Slaughter۔ اس لیے مرکزی حکومت کو گائے کے ذبیحہ کو روکنے کے لیے قانون بنانا چاہیے۔ Dandi Swami on Cow Slaughter۔ چترماسیہ کے ورت کے بعد ڈنڈی سوامی نے یہاں شنکر اچاریہ مارگ پر واقع جیوتش پیٹھ کمیٹی میں منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ برہملین دھرم سمراٹ سوامی کرپاتری جی مہاراج اور جیوتش پیٹھ کے جگت گرو شنکراچاریہ برہملین سوامی مادھوشرم جی نے ہمیشہ گائے کے تحفظ کو مذہب اور ثقافت کی حفاظت کے لیے ضروری قرار دیا تھا۔ The government should make a law to stop cow slaughter Dandi Swami

ڈنڈی سوامی نے کہا کہ آج ملک اور معاشرے کو ان کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ کمیٹی کے ترجمان پرمود مہیشوری نے بتایا کہ چترماسیہ کے ورت کے بعد یہاں کے مذہبی لوگوں کے لیے بھنڈارا اور پرساد کی تقسیم کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پروگرام ہر سال چترمس میں منعقد کیا جاتا ہے۔ Stop Cow Slaughter

یو این آئی