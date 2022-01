نئی دہلی: کورونا کے دور میں یتیم ہوئے بچوں کی شناخت نہ کرنے پر سپریم کورٹ نے ریاستوں کی سخت سرزنش کی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ بچوں کی دیکھ بھال کی ہدایات منظور ہوئے 4 ماہ ہوچکے ہیں۔ لیکن ریاستوں نے ابھی تک بچوں کی شناخت نہیں کی ہے۔ جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس سوریہ کانت کی بنچ نے آج خود یتیم بچوں کے معاملے کا نوٹس لیا Supreme Court Takes Notice of Orphans ہے۔



بنچ نے ایسے بچوں کا نوٹس لیا ہے جنہیں تحفظ اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ عدالت نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے حکام سے کہا تھا کہ وہ ضرورت مند بچوں کے لیے فوری اقدامات کریں اور تمام اسٹیٹس کے رپورٹ پیش کریں۔



اس دوران یتیم بچوں کے معاملے میں آسام حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا NCPCR سے انہیں کوئی میل نہیں ملا ہے۔ انہیں اپنا میل آئی ڈی اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ این سی پی سی آر سے معلومات حاصل کرسکے۔



مہاراشٹر اور دہلی حکومت کے خراب رویہ کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے دونوں کو پھٹکار Supreme Court reprimands states for orphans لگائی۔ ان ریاستوں پر یتم بچوں کی اصل تعداد چھپانے کا الزام ہے۔ مہاراشٹر نے 3257 بچوں کی شناخت کی ہے اور دہلی نے 428 کی شناخت کی ہے۔



عدالت نے دہلی حکومت پر طنز کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا کسی تنظیم نے 70 ہزار بچوں کی شناخت کی ہے اور حکومت صرف 428 بچوں کی ہی شناخت کرسکی، یہ بچوں کے لیے اور بھی خطرناک ہے۔ ہمارے اردگرد ایسے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔



جسٹس راؤ نے کہا، سردیوں میں یہ صورتحال مزید خراب ہو جائے گی، ذرا سوچیں کہ بچے کتنی تکلیف میں ہیں۔ ریاستی حکومتوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کا فرض ہے۔ ہمیں آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوپی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ این جی او نے 30082 بچوں کی شناخت کی ہے۔ ان کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ این جی او کی جانب سے بچوں کا پتہ حکومت کو نہیں دیا گیا۔ حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ بچوں کا سراغ لگانے کے لیے کئی ٹیمیں اور ایجنسیاں بھیجی گئی ہیں۔ اس پر عدالت نے مشورہ دیا کہ اس کام میں ٹریفک پولیس کی مدد بھی لی جاسکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر بچے ٹریفک سگنل پر بھیک مانگتے ہیں۔



مدھیہ پردیش حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ نے Supreme Court takes note of children orphaned due to COVID, کہا کہ حکومت نے 704 بچوں کی شناخت کی ہے۔ افسران کے لاپرواہی پر عدالت کو سختی دکھانے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ مدھیہ پردیش حکومت نے کہا کہ افسران کو موثر طریقے سے کام نہ کرنے پر سزا ملنی چاہیے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اسے توقع نہیں ہے کہ محکمے توہین کی دھمکی کے تحت کارروائی Supreme Court reprimands states for orphans کریں گے۔ عدالت اس مرحلے پر اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گی۔



مدھیہ پردیش کے تناظر میں، سپریم کورٹ کے جوینائل جسٹس نے (بچوں کی دیکھ بھال اور تحفظ) ایکٹ، 2015 کا بھی حوالہ دیا۔

اور کہا کہ بچوں کے بارے میں معلومات نہیں دینا جرم ہے اور قصورواروں کو جیل بھیجنے کا انتظام ہے۔

انہوں نے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی اور رضاکار تنظیموں کی مدد لینے کی بھی ہدایت کی۔ عدالت نے بال سوراج پورٹل پر بچوں کی تفصیلات بھرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس سے قبل نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس (این سی پی سی آر) نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ یکم اپریل 2020 سے اب تک کل 14792 بچے COVID-19 اور دیگر وجوہات کی وجہ سے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو کھو چکے ہیں۔



وہیں دوسری جانب این سی پی سی آر نے کہا کہ ان کا ڈیٹا بال سوراج پورٹل Bal Swaraj Portal کووڈ کیئر پر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی فراہم کردہ معلومات پر مبنی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ 11 جنوری تک کے اعداد و شمار کے مطابق اپریل 2020 سے اب تک ملک میں 10 ہزار 94 بچے یتیم ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ 36 ہزار 910 بچے والدین سے محروم ہوئے اور 488 بچوں کو ان کے والدین نے چھوڑ دیا۔ مجموعی طور پر یہ تعداد 1,47,492 ہے۔



ان بچوں میں سے زیادہ سے زیادہ 59,010 بچوں کی عمریں 8 سے 13 سال کے درمیان ہیں۔ اس کے بعد 14 سے 15 سال کی عمر کے 22,763 بچے ہیں۔ 16 سے 18 سال کی عمر کے 22,626 اور 4 سے 7 سال کی عمر کے 26,080 بچے ہیں۔

ان میں سے 1,25,205 بچے اپنے والدین کے ساتھ ہیں، 11,272 بچے خاندان کے کسی ایک فرد کے ساتھ رہ رہے ہیں جبکہ 8,450 دوسرے سرپرست کی نگرانی میں ہیں۔



وہیں 1,529 بچے چلڈرن ہوم میں، 19 بچے شیلٹر ہوم میں، 2 بچے آبزرویشن ہوم میں، 188 یتیم خانے میں، 66 بچے اسپیشل گود لینے والی ایجنسی میں اور 39 بچے ہاسٹل میں ہیں۔

وہیں 1,25,205یتیم بچوں میں 24,405 بچوں میں سے اڈیشہ کے، 19,623 بچے، مہاراشٹر کے، 14,770 بچے گجرات کے، 11,014 بچے تامل ناڈو کے، 9,247 بچے اتر پردیش کے، 8,760 بچے آندھرا پردیش کے، 7,340 بچے مدھیہ پردیش کے، 6,835 بچے مغربی بنگال کے، 6,835 بچے مغربی بنگال کے، 6,835 بچے دہلی کے ہیں۔ اور راجستھان سے 6,827 بچے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنا رہا ہے کہ بچے اس وبا سے کسی بھی طرح متاثر نہ ہوں۔ اس سلسلے میں، ریاستی کمیشن کے ساتھ ایک ورچوئل میٹنگ میں، کمیشن بچوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ان کی تیاریوں کا جائزہ لے رہا ہے