نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا نے ہفتہ کو اپنے والد اور سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے یوم پیدائش پرانہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے آج ویر بھومی جاکر سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کو گلہائے عقیدت نذر کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، "پاپا، آپ ہر لمحہ میرے ساتھ، میرے دل میں ہیں۔ میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ نے ملک کے لیے جو خواب دیکھا ہے اسے پورا کر سکوں۔ انہوں نے ٹویٹ کے ساتھ راجیو گاندھی کی زندگی کے سفر سے متعلق ایک ویڈیو بھی شیئر کیا۔ Rahul and Priyanka tribute to Rajiv Gandhi on his birthday

کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جے رام رمیش نے سابق وزیر اعظم کو ان کی سالگرہ پر سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے بہت سے انقلابی قدم اٹھائے ہیں جس سے ملک کی ترقی کی راہ آسان ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے طور پر ملک کی خدمت کرنے کے لیے راجیو گاندھی کو صرف ایک مدت کار ملی، جسے کئی تاریخی اور دور رس کامیابیوں کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ ان خاص حصولیابیوں میں معلوماتی انقلاب، پنچایتی راج اور نوجوانوں کو ووٹ دینے کا حق اہم ہیں۔

رمیش نے راجیو گاندھی کے دور حکومت میں چھ اہم حصولیابیوں کا خصوصی ذکر کیا اور کہا کہ یہ نمایاں کام ان کی شخصیت، عزم اور قائدانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں گاندھی کے دور میں حاصل کی گئی حصولیابیوں کاذکر کرتے ہوئے مسٹر رمیش نے کہا کہ انہوں نے معلوماتی انقلاب کی بنیاد رکھی جس نے ہندوستان کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ملک کمپیوٹر، ٹیلی کمیونیکیشن اور سافٹ ویئر کی ترقی کے دور میں داخل ہوا اور سماجی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ٹیکنالوجی مشن کا آغاز کیا۔

رمیش نے کہا کہ انہوں نے پنچایتوں اور میونسپلٹیزکو خواتین کے لیے ایک تہائی ریزرویشن کے ساتھ آئینی درجہ حاصل کرنے کی ذاتی طورپر قیادت کی۔ اسی طرح سے آسام، پنجاب، میزورم اور دارجلنگ میں جیسے ملک کے شورش زدہ علاقوں میں امن کی بحالی اور انہیں ترقی کی راہ پر واپس لانے کے لیے کئی معاہدے کیے۔ ترجمان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے 18 سال کے نوجوانوں کو ووٹ کا حق دیا، نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے ملک کے ہر ضلع میں نوودیا ودیالیوں کا نیٹ ورک تیارکیا اور سوامی وویکانند کی سالگرہ کو قومی یوم نوجوانان قرار دیا۔ گنگا کی صفائی کے لیے 'گنگا ایکشن پلان' اور بنجر زمین پر جنگلات لگانے کے لیے 'نیشنل ویسٹ لینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ' قائم کیا اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے جامع قوانین بنائے۔

انہوں نے کہا کہ گاندھی نے لبرلائزیشن کا عمل شروع کیا جس نے 1991 کی اقتصادی اصلاحات کی راہ ہموار کی۔ اسی طرح چین اور پاکستان کے ساتھ ہمارے دیرینہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اہم اقدامات کیے اور اقوام متحدہ میں عالمی اور مکمل جوہری تخفیف اسلحہ کے لیے ایک ایکشن پلان پیش کیا۔

سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی 20 اگست 1944 کو ممبئی، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان کے ساتویں وزیر اعظم تھے۔ ان کا یوم پیدائش ہر سال 20 اگست کو سدبھاونا دیوس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ راجیو گاندھی نے اکتوبر 1984 میں جب وہ وزارت عظمی کے عہدے پر فائز ہوئے تو وہ بھارت کے سب سے کم عمر وزیر اعظم تھے۔

