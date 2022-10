ملک بھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے سلسلے میں عقیدت منداپنے گھروں اور مساجد کو چراغاں کرتے ہیں اور متعدد عمارات کو رنگ برنگے پرچموں اور دیگر زیبائشی اشیا سے سجایا جاتا ہے۔Preparations for the procession of Eid Milad-ul-Nabi (peace be upon him) are underway in Delhi



عید میلادالنبیﷺ



ملک کے مختلف حصوں میں جلوس اور ریلیاں نکالنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان ریلیوں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ تاہم دارالحکومت دہلی کے باڑہ ہندو راؤ علاقہ سے عاشقانہ رسولﷺ منفرد انداز میں جلوس نکالتے ہیں اس جلوس کا اختتام دہلی کی شاہی جامع مسجد پر ہوتا ہے۔



اس جلوس کی سب سے خاص بات جلوس کے ساتھ نکلنے والی وہ جھانکیہ ہیں جنہیں کئی ماہ قابل سے تیار کرنے کا کام شروع ہو جاتا ہے ان جھانکیوں میں خانہ کعبہ، مدینہ منورہ اور حرم شریف کی میناروں سمیت متعدد ایسی شبیہ تیار کی جاتی ہے جس کا تعلق مسلمانوں سے براہ راست ہو۔



جھانکیاں تیار کرنے کے بعد ان تمام شبیہوں کو عوام کے لیے ایک بڑے میدان میں نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، جہاں اہل علاقہ سمیت دور دراز کے علاقہ سے بھی عاشقان رسولﷺ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس دوران نہ صرف یہ جھانکیاں قابل دید ہوتی ہیں بلکہ پورا علاقہ ہی چراغوں کی روشنی میں سرشار ہوتا ہے۔



اسی سے متعلق مرکزی انجمن عید میلاد النبی تنظیم کے ذمہ دار محمد سمیع سے بات کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کہ یہ تنظیم گذشتہ43 برسوں سے عید میلادالنبیﷺ کے موقع پر باڑہ ہندو راؤ علاقہ سے جامع مسجد تک اس جلوس کو نکالتے آ رہے ہیں گذشتہ دو برس کورونا کے نظر رہے تاہم اب حالات قدر مختلف ہیں ایسے میں ایک بار پھر سے عید میلادالنبی کا جلوس اسی تزک و احتشام کے ساتھ نکالا جائے گا جیسا پہلے نکلا کرتا تھا۔