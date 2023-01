مرزا غالب کی گلیوں میں دم ٹورتے اردو میڈیم اسکول

نئی دہلی:مرزا غالب نے جہاں اپنی شاعری کو پروان چڑھایا اور اردو کو بین الاقوامی سطح پر پہچان دلائی اسی بلی ماران کی تنگ گلیوں میں اردو میڈیم اسکول اب دم توڑتے نظر آ رہے ہیں۔گذشتہ کچھ سالوں میں کارپوریشن کے زیر انتظام چلنے والے تقریبا 1 درجن سے زائد اردو میڈیم اسکولوں کو بند کرکے انہیں دوسرے اسکولوں میں ضم کردیا گیا ہے۔Urdu Medium Schools Closed In Delhi

اس طرح کل 25 اسکول بند کئے گئے جن میں سب سے زیادہ اٹھارہ اسکول سٹی زون کے اندر آتے ہیں، سیٹی زون فصیل بند شہر کا احاطہ کرتا ہے اور یہ بات سب پر عیاں ہے کہ فصیل بند شہر کی آبادی کم نہیں ہوئی ہے بلکہ روز بروز گنجان ہوتی جا رہی ہے۔

سٹی زون کے مذکورہ بالا اٹھارہ اسکولوں میں سے 12 اسکول اردو میڈیم اور 6 ہندی میڈیم، ایک ہی تعلیمی سال کے دوران اتنی بڑی تعداد میں اردو میں اسکولوں کا بند ہونا لسانی بنیاد پر امتیازی رویہ کا کھلا ثبوت ہے۔

یہ تمام اسکولز ضم کرکے کو-ایڈ بنائے گئے ہیں جن میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہیں ہیں، حکومت کے اس فیصلے سے یہ خطرہ لاحق ہوگیا ہے کہ جو والدین اپنی بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھانا چاہتے وہ اپنی لڑکیوں کو اسکول سے ہٹا سکتے ہیں۔

اس طرح ان کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔ وہ مفت اور لازمی تعلیم کے حق سے محروم ہو سکتی ہیں جو کہ بھارت کے آئین کی دفعہ21 اے کے تحت بچوں کا بنیادی حق ہے۔

اس کے بعد اور پہلے بھی وقتا فوقتا ایسے احکامات جاری ہوتے رہے ہیں جن کے ذریعہ اردو اسکولوں کو بند کیا گیا ہے۔ اس میں دہلی سرکار اور ایم سی ڈی دونوں ہی شامل ہیں۔ ضم ہونے والے اسکولوں میں اردو میڈیم سکولوں کی تعداد زیادہ ہونے کے سبب اردو حلقوں میں خاصی بے چینی محسوس کی جارہی ہے۔Urdu Schools In Trouble



سال 2015 میں بند ہونے والے سکولوں کے نام درج ذیل ہیں



ایم سی پرائمری اسکول لال کنواں

ایم سی پرائمری اسکول مٹیا محل

ایم سی پرائمری اسکول حویلی اعظم خان

ایم سی پرائمری اسکول گلی ببو خان

ایم سی پرائمری اسکول جامع مسجد

ایم سی پرائمری اسکول پھول منڈی

ایم سی پرائمری اسکول کوچہ گھاسی رام

ایم سی پرائمری اسکول راوز ایونیو

ایم سی پرائمری اسکول چونسٹھ کھمبا

ایم سی پرائمری اسکول گلی رضیہ بیگم

ایم سی پرائمری اسکول محلہ نیاریاں

ایم سی پرائمری اسکول پہاڑی املی

ایم سی پرائمری اسکول ترکمان گیٹ

ایم سی پرائمری اسکول چتلا گیٹ

ایم سی پرائمری اسکول بلبلی خانہ

ایم سی پرائمری اسکول بڑوالان

ایم سی پرائمری اسکول دریبا نیو

ایم سی پرائمری اسکول ڈوری والان

ایم سی پرائمری اسکول بارہ ہندو راؤ ۔

