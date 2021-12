گوتم بدھ نگر کے ڈی ایم کے پرانے بند صارف گروپ (CUG) نمبر کو ہیک Noida DM's CUG Number Hacked کرنے اور پریاگ راج کے ضلع مجسٹریٹ کو کال کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ 2020 کا ہے۔ اس معاملے میں سیکٹر 36 سائبر کرائم پولیس اسٹیشن میں رپورٹ Cyber Crime Police Stationدرج کرکے تحقیقات کی جارہی The matter is being investigated ہے۔

پولیس کے مطابق گزشتہ سال 29 اگست کو ایک نامعلوم شخص نے ڈی ایم نوئیڈا کا پرانا سی یو جی نمبر ہیک کیا اور اس وقت کے ڈی ایم پریاگ راج بھانو چندر گوسوامی کے سی یو جی نمبر پر کال کی۔



ہیکر نے انہیں بتایا کہ وہ ڈی ایم گوتم بدھ نگر بول رہا ہے اور پریاگ راج کے ڈی ایم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ دیر بعد فون منقطع ہوگیا۔ اس کے بعد ڈی ایم پریاگ راج نے ڈی ایم نوئیڈا سہاس ایل وائی سے رابطہ کیا۔ اس پر انہوں نے ڈی ایم پریاگ راج سے کہا کہ ایسی کوئی کال نہیں کی گئی۔ اس کی مکمل معلومات کے لیے اس کا اسکرین شاٹ پریاگ راج کے ضلع مجسٹریٹ سے طلب کیا گیا۔





جس سی یو جی نمبر سے ڈی ایم پریاگ راج کو کال کی گئی تھی۔ اس سلسلے کا نمبر پرانا تھا۔ اب نئے CUG نمبر چل رہے ہیں۔ شبہ ہے کہ کال اسپوفنگ Call Spoofing کے ذریعے کی گئی تھی۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس کے ذریعے کوئی نامعلوم شخص کسی اور کا موبائل نمبر استعمال کر کے کسی اور کو کال کر سکتا ہے۔

سہاس ایل وائی اس سے قبل پریاگ راج کے ڈی ایم تھے۔

‍یہ بھی پڑھیں : Narendra Modi Twitter Hacked: وزیر اعظم مودی کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیکنک کے بعد بحال



سائبر مجرم نے نوئیڈا کے ڈی ایم کا سی یو جی نمبر ہیک کیا اور پریاگ راج ڈی ایم کو فون کیا۔ جو سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے بعد نوئیڈا کے ڈی ایم کی شکایت پر 8 نومبر 2021 کو سائبر کرائم پولیس اسٹیشن سیکٹر 32 میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ اس معاملے میں سائبر سیکیورٹی کے ایس پی ڈاکٹر تروینی سنگھ نے کہا کہ پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور اس معاملے میں ملوث ہیکرز کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں ماہرین کی ٹیم کام کر رہی ہے اور جلد ہی ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔