نئی دہلی : مرکزی حکومت نے کوہ نور کو بھارت واپس لانے پر ایک بیان دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے جمعہ کو اس حوالے سے اپنا موقف واضح کیا ہے۔بتادیں کہ بھارت میں انگریزوں کے دور اقتدار میں کوہ نور سمیت بہت سی قیمتی چیزیں اپنے ملک لے گئے تھے۔ کوہ نور برطانوی ملکہ کے تاج کی زینت بنتا رہا۔ بھارت میں وقفے وقفے پر اس قیمتی ہیرے کو واپس اپنے ملک واپس لانے کا مطالبہ ہوتا رہا ہے۔ اسے واپس لانے کے لیے مہم بھی چلائی جاتی رہی ہے۔ ملکہ الز بیتھ کی موت کے بعد اس مطالبے نے پھر سے طول پکڑ لیا ہے۔

پی ٹی آئی ایجنسی کے مطابق کوہ نور کو واپس لانے کے مطالبے سے متعلق ایک سوال پر وزارت خارجہ کے ترجمان اریندم باغچی نے کچھ سال پہلے پارلیمنٹ میں اس معاملے پر حکومت کی رائے کا ذکر کیا۔انہوں نے کہا کہ بھارت حکومت نے کچھ سال قبل پارلیمنٹ میں اس کا جواب دیا تھا ہم نے کہا ہے کہ ہم اس معاملے کا تسلی بخش حل نکالنے کے طریقے تلاش کریں گے۔

واضح رہے کہ 108 کیریٹ کا کوہ نور رتن سنہ 1849 میں مہاراجہ دلیپ سنگھ نے ملکہ وکٹوریہ کو دیا تھا اسے ملکہ نے سنہ 1937 میں اپنے تاج پر پہنا تھا۔ برطانوی میڈیا میں اس امکان کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جارہی ہیں کہ اب آئندہ برس 6 مئی کو ایک ایک تقریب میں کیمیلا کو یہ ملکہ کنسورٹ کا تاج پہنایا جائے گا۔ بتادیں کہ ملکہ الز بیتھ دوم کی موت کے بعد کوہ نور کی بھارت میں واپس لانے کا مطالبہ کیا جارہا ہے۔