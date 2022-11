نئی دہلی: دہلی میں ایم سی ڈی انتخابات کے پیش نظر دہلی ریاستی الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ معلومات کے مطابق، 14 نومبر کو نامزدگی کے آخری دن رات 12 بجے تک تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے کل 2540 کاغذات نامزدگی موصول ہوئے۔ جن میں سے 1871 امیدواروں کی معلومات اپ لوڈ کر دی گئیں جب کہ باقی امیدواروں کی معلومات اپ لوڈ کرنے کا عمل جاری ہے۔ جس کے بعد اب کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 19 تاریخ ہے۔ On the last day of nomination in Delhi, 2540 candidates filed their nomination papers

بی جے پی اور عآپ کے درمیان سیدھا مقابلہ: ایم سی ڈی انتخابات کو لے کر دارالحکومت دہلی میں سیاسی ماحول پوری طرح سے گرم ہے۔ اس بار عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان سیدھا مقابلہ مانا جا رہا ہے۔ دہلی میں سیاسی گلیاروں کے حاشیے پر پہنچ چکی کانگریس اپنا وجود بچانے کے لیے ایم سی ڈی انتخابات میں اترے گی۔ تقریباً 6 ماہ کی تاخیر، لیکن ایم سی ڈی کے انضمام کے بعد، دہلی ریاستی الیکشن کمیشن کی طرف سے دارالحکومت دہلی میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے جاری تازہ ترین معلومات کے مطابق، 14 نومبر تک، نامزدگی کے آخری دن رات 12 بجے تک، کل تمام سیاسی جماعتوں کے 2540 امیدواروں نے مختلف نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ جن میں سے 1871 امیدواروں کی معلومات دہلی ریاستی الیکشن کمیشن نے آن لائن اپ لوڈ کی ہیں اور باقی تمام امیدواروں کی معلومات اپ لوڈ کی جارہی ہیں۔

ڈی ایم اور ڈی ایس پی مبصر کے طور پر تعینات: ریاستی الیکشن کمیشن سے موصولہ اطلاع کے مطابق، کاغذات نامزدگی کے آخری روز تمام عمل کو سادہ طریقے سے مکمل کیا گیا اور کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کاغذات نامزدگی کے پیش نظر الیکشن کمیشن کی جانب سے تمام جگہوں پر خاطر خواہ انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام جگہوں پر ڈی ایمز، ڈی سی پیز اور ایم سی ڈی کے ڈی سیز کا تقرر کیا گیا جنہوں نے بطور مبصر اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھائیں۔ آخری دن ہونے کی وجہ سے جہاں بھی انرولمنٹ کے انتظامات کیے گئے تھے وہاں پارکنگ اور رش کے امکان کے پیش نظر تمام انتظامات کیے گئے تھے۔ کاغذات نامزدگی کا عمل مکمل ہونے کے بعد جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں ان کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 19 نومبر ہے۔ اس دوران ایم سی ڈی انتخابات کے پیش نظر تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی جانب سے انتخابی مہم تیز کردی گئی ہے۔ ایم سی ڈی کی پولنگ 4 دسمبر کو ہونی ہے اور ووٹوں کی گنتی 7 دسمبر کو ہوگی اور نتائج سامنے آئیں گے۔