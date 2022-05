نئی دہلی: دہلی کے منڈکا علاقے میں ایک تین منزلہ عمارت میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی 16 گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثہ میں 16 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ پرفیوم اور دیسی گھی کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیل گئی اور گودام Massive Fire Broke Out In A Warehouse کو زد میں لے لیا۔ Massive Fire Broke Out In Delhi

فائر بریگیڈ کی ٹیم کے ساتھ پولیس کی ٹیم بھی موقع پر پہنچ گئی ہے۔ عمارت کی کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے۔ فی الحال آگ بجھانے کا کام جاری ہے۔ آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی۔ مزید تفصیلات کا انتظار Massive Fire Broke Out In Delhi