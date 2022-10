ممبئی:پچھلے سال ہی ان کمپنیوں نے ای وی مصنوعات اور خدمات کی تیاری کے شعبے میں ایک معاہدہ کیا تھا۔ جیو بی پی پورے ملک میں ایم اینڈ ایم ڈیلرشپ نیٹ ورک اور ورکشاپس میں ڈی سی فاسٹ چارجر انسٹال کرے گا۔ ابتدائی طور پر یہ فاسٹ چارجنگ اسٹیشن ملک کے 16 شہروں میں شروع کیے جائیں گے۔ بعد ازاں ان چارجنگ اسٹیشنز کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔Mahindra And Mahindra On New Charging Unit

مہندرا کی ای ایس یو وی کے لئےجیو بی پی لگائے گا فاسٹ چارجنگ اسٹیشن

مہندرا اینڈ مہندرا نے اس مہینے کے شروع میں اپنی پہلی آل الیکٹرک سی سیگمنٹ ایس یو وی۔ ایکس یو وی 400 لانچ کی۔ کمپنی اگلے چند برسوں میں ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی مکمل رینج متعارف کرائے گی۔ اس کے لیے فاسٹ چارجنگ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوگی اور کمپنی نے اپنے صارفین کو تیز چارجنگ نیٹ ورک فراہم کرنے کے لیے کہو بی پی کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔

آر آئی ایل اور بی پی جوائنٹ وینچر ای یو مالکان کے لیے چارجنگ کی بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے شہروں اور بڑی شاہراہوں پر چارجنگ کی سہولیات قائم کرکے اپنے جیو بی پی پلس برانڈڈ ای وی چارجنگ نیٹ ورک کو بڑھا رہا ہے۔ جیو بی پی اور ایم اینڈ ایم مل کر ہندوستان میں الیکٹرک مسافر کاروں کو اپنانے کو فروغ دیں گے اور ملک کے نیٹ زیرو اخراج کے اہداف کو تیزی سے حاصل کرنے میں مدد کریں گے۔Mahindra And Mahindra On New Charging Unit