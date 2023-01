نئی دہلی: کنجھوالا ہٹ اینڈ رن کیس کے پانچ اہم ملزمین کی پولس حراست مکمل ہونے کے بعد انہیں آج روہنی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بتادیں کہ انہیں عدالت نے چار دن کی پولیس حراست میں بھیجا تھا، جس کا وقت آج ختم ہو رہا ہے۔ پچھلی سماعت میں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا تھا کہ جس راستے پر ملزم انجلی کو تقریباً 13 کلومیٹر تک گھسیٹ کر لے گئے تھے، تفتیش کے لیے اسے لے جانا چاہیے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے پولیس کو غلط معلومات دی تھیں کہ امت گاڑی چلا رہا تھا نہ کہ دیپک کیونکہ امت کے پاس لائسنس نہیں تھا۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ اتوار کو تمام ملزمان نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے۔ All the five main accused will be produced in Rohini court today

یہ بھی پڑھیں:

پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے قبول کیا کہ انہیں معلوم تھا کہ انجلی حادثے کے بعد گاڑی کے نیچے پھنس گئی تھی۔ اس کے باوجود ملزم نے نہ تو گاڑی روکی بلکہ کئی کلومیٹر تک گاڑی کے نیچے گھسیٹتے رہے۔ حادثے کے بعد گاڑی نے کئی بار یو ٹرن لیا کیونکہ وہ بہت خوفزدہ تھے۔ اس کے ساتھ ہی متوفی انجلی کی دوست ندھی کے حوالے سے آئے روز نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے تین ماہ قبل 16 لاکھ روپے میں گھر خریدا تھا۔ اس سے قبل یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ وہ 2020 میں آگرہ میں منشیات فروخت کرنے پر جیل گئی تھی۔ ساتھ ہی وہ مسلسل اپنے بیانات بھی بدل رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یکم جنوری کی صبح 20 سالہ انجلی کی اسکوٹی کو ایک کار نے ٹکر مار دی تھی اور متاثرہ کو سلطان پوری سے کنجھوالا تک تقریباً 13 کلومیٹر تک گھسیٹ لیا گیا تھا۔ اس حادثے میں انجلی کی موت ہو گئی تھی۔