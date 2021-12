یہ امر باعث افتخار ہے This is a matter of pride کہ قومی تشخیص اور رسمی منظوری کونسل National Assessment and Accreditation Council(ناک) نے جامعہ ملیہ اسلامیہ Jamia Millia Islamia (جے ایم آئی) کو اے پلس پلس گریڈ سے نوازا ہے.NAAC Gives A Plus Plus to Jamia Millia Islamia۔

تحقیق، بنیادی ڈھانچہ، آموزش وسائل، جائزہ، جدت واختراعیت اور تعین کے سخت طریقہ کار کی پیروی کرتے ہوئے گورننس جیسے مختلف معیارات کی بنیاد پر ناک کی طرف سے کسی ادارے کو دیا جانے والا یہ اعلیٰ ترین گریڈ ہے۔ ناک ٹیم کا دورہ مؤرخہ چھ دسمبر تا آٹھ دسمبر 2021 کے درمیان مکمل ہونے کے بعد اس رینکنگ کا اعلان ہوا ہے۔

اس پیش رفت پر شیخ الجامعہ پروفیسر نجمہ اختر نے کہا کہ یونیورسٹی کی ترقی کی راہ میں یہ سنگ میل اساتذہ، غیر تدریسی عملہ، طلبا اور المنائی کی سخت کاوشوں اور انتہائی جانفشانیوں کو واضح کرتا ہے۔

'میں ذاتی طور پر ان کے تئیں اپنے سپاس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں اور توقع کرتی ہوں کہ مستقبل میں نہ صرف یہ کہ یہ گریڈ برقرار رہے گا بلکہ تعلیم، تحقیق اور دیگر شعبوں میں بہتر سے بہتر مظاہرے کے لیے ہم مسلسل سخت محنت کرتے رہیں گے۔'





ناک کی طرف سے کیا جانے والا یہ دوسرے مرحلے کا جائزہ تھا. پہلے مرحلہ کا جائزہ 2015 میں ہوا تھا جس میں جامعہ کو ناک کی طرف سے اے رینک حاصل ہوا تھا۔ یونیورسٹی کو دوہزارہ پندرہ کے پہلے مرحلے کے اسکور تین اعشاریہ صفر نو کے مقابلے میں موجودہ جائزے میں ناک کی طرف سے تین اعشاریہ چھے ایک اسکور ملا ہے۔



واضح ہوکہ ناک اے پلس پلس کا گریڈ اس ادارے کو دیتی ہے جو تین اعشاریہ پانچ ایک اسکور حاصل کرے یا اس سے اوپر اسکور حاصل کرے۔