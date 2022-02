جامعہ ملیہ اسلامیہ نے قومی سائنس دن کے موقع پر 'کنسیپٹ فار ڈیزائن اینڈ ڈولپمنٹ آف پلاسٹک پروڈکٹس' کے موضوع پر ایک آن لائن پروگرام منعقد کیا۔ National Science Day celebrated in Jamia Millia Islamia

پروگرام کا مقصد نوبل انعام یافتہ سر سی وی رمن کی سائنسی خدمات، سائنسی ایجادات اور انٹلیکچویل پراپرٹی رائٹس سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ Scientific services of Sir CV Raman

پروفیسر نجمہ اختر، شیخ الجامعہ جامعہ ملیہ اسلامیہ اور سمینار کی سر پرست اعلی نے اپنی صدارتی تقریر میں رمن ایفیکٹ کی ایجاد کی یاد میں ہر سال 28 فروری کو منائے جانے والے قوم یوم سائنس کی مبارک باد دی۔

انہوں نے کہا کہ 'آج کا دن صرف جشن منانے کا نہیں بلکہ نوجوانوں کو سائنسی طرز فکر کو فروغ دینے اور اعلی و معیاری سائنسی رسرچ پیش کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا بھی ہے۔'

یہ سمینار زیڈ۔اے۔انصاری، پروفیسر ان چارچ سی آئی ایف اور سمینار کنوینر پروفیسر توقیر احمد کی نگرانی میں منعقد ہوا۔

آن لائن پروگرام جس کا عنوان 'کنسیپٹ فار ڈیزائن اینڈ ڈولپمنٹ آف پلاسٹک پروڈکٹس' تھا اسے شعبہ کیمیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر اہتمام قومی یوم سائنس منانے کے لیے منعقد کیا تھا۔ Concept for design and development of plastic products

یہ بھی پڑھیں: National Science Day: نیشنل سائنس ڈے کے موقع پراسلامک یونیورسٹی میں تقریب کا اہتمام

کیمیا سبجیکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پروگرام منعقد ہوا تھا جس کی صدارت پروفیسر ناہید نشاط، صدر شعبہ کیمیا جامعہ ملیہ اسلامیہ نے فرمائی۔ ڈاکٹر رہیسد الدین، اسسٹنٹ پروفیسر، مشیر سبجیکٹ ایسو سی ایشن، شعبہ کیمیا، جامعہ ملیہ اسلامیہ پروگرام کے کنوینر تھے۔

ڈاکٹر صاعقہ اکرام ایسوسی ایٹ پروفیسر شعبہ کیمیا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اظہار تشکر کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔

یو این آئی