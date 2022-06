ایک ٹویٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ نئے بھارت کی بنیاد اس کی نوجوان طاقت ہے، جنہیں وزیر اعظم نریندر مودی، بااختیار بنانے کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں۔ تمام سرکاری محکموں اور وزارتوں میں ڈیڑھ سال میں مشن موڈ میں 10 لاکھ بھرتی کرنے کی وزیر اعظم کی ہدایت نوجوانوں میں نئی ​​امید اور اعتماد لائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے ڈیڑھ سال میں تمام سرکاری محکموں اور وزارتوں میں 10 لاکھ اسامیاں پُر کرنے کی ہدایات کے مطابق مشن موڈ میں اسامیوں کو پُر کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ Home ministry initiates steps to fill up vacancies on mission mode



