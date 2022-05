نئی دہلی: بھارت میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے نفرت کے ماحول میں مسلم تنظیموں کی خاموشی پر اٹھ رہے سوال پر مرکزی جماعت اہل حدیث کے امیر مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے کہا کہ مسلم تنظیمیں نفرت کا جواب نفرت سے دینے پر یقین نہیں رکھتیں بلکہ ملک میں پائیدار اور سازگار حالات کے لیے سرگرم رہتی ہیں۔ ای ٹی وی بھارت سے خاص بات چیت کے دوران مولانا اصغر امام مہدی سلفی نے کہا کہ مسلم تنظیمیں دراصل اسی ملک اور اسی سماج کا حصہ ہیں اور ایسے حالات اور واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ Criticism of those who spread hatred in the country

ملک کے حالات پر مولانا اصغر امام مہدی سلفی کا بیان

انہوں نے کہا کہ تنظیمیں موجودہ حالات پر سنجیدگی سے غور وفکر کررہی ہیں اور حالات کو سازگار بنانے کے لیے فکرمند ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوسکے نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم تنظیمیں غیر سرکاری اور غیر سیاسی تنظیم ہیں۔ اس کا ایک دائرۂ کار ہے۔ دھرم کی روشنی میں ایک دوسرے سے جڑنے کے کام کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب جب بھی ملک میں نفرت کا ماحول ہوتا ہے اور ننگا ناچ کھیلا جاتا ہے اور دوسرے مذہب کے ساتھ ناانصافی کا دور چلتا ہے، ایسے حالات میں ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹتے اور نفرت کا جواب نفرت سے دینے پر یقین نہیں رکھتے، دیر سے ہی صحیح اس پر ایک ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہیں تاکہ نفرت کا ماحول مزید نہ بڑھ سکے۔

یہ بھی پڑھیں:



مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی نے کہا کہ سماج کو پائیدار بنانے کے لیے ہم لوگ بنیادی چیزوں پر زیادہ کام کرتے ہیں چاہے وہ مدارس کے ذریعہ ہو یا پھر مذاہب کی معزز شخصیات کی تقریر کے ذریعہ ہو تاکہ وہ انتقامی امور پر کام نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم تنظیمیں اپنے کام میں مصروف ہیں وہ اپنے ملک کے حالات پر نگاہیں رکھتی ہیں اور ملک کی ہم آہنگی کو بنائے رکھنے کے لیے اس پر تبادلۂ خیال کرتی ہیں۔