نئی دہلی: زراعت کے وزیر نریندر سنگھ تومر نے پیر کو کہا کہ حکومت درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل، چھوٹے اور پسماندہ، خواتین اور شمال مشرقی ریاستوں کے کسانوں کو ڈرون کی خریداری کے لیے 50 فیصد امداد فراہم کرے گی۔ 50 percent help in drone procurement to small farmers: Tomar

’’فارمر ڈرونز کو فروغ ، مسائل، چیلنجز اور آگے کا راستہ‘‘ کے موضوع پر تومر نے کہا کہ حکومت کسانوں کی سہولت، لاگت کم کرنے اور آمدنی بڑھانے کے لیے ڈرون کے استعمال کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے لیے ڈرونز کی خریداری میں مختلف کیٹیگریز کو رعایت فراہم کی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ 'انفرادی ڈرون کی خریداری کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کے لیے بھی رہنما خطوط جاری کیے گئے ہیں جس کے تحت ایس سی-ایس ٹی، چھوٹے اور پسماندہ، خواتین اور شمال مشرقی ریاستوں کے کسانوں کے لیے ڈرون کی خریداری کی لاگت کا 50 فیصد دیا جائے گا۔ دیگر کسانوں کو 40 فیصد یا زیادہ سے زیادہ چار لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ 50 percent help in drone procurement to small farmers: Tomar

تومر نے کہا کہ کسانوں کے زرعی کاموں میں ڈرون کے استعمال کی پہل کی گئی ہے۔ حکومت اسیسمنٹ، زمینی ریکارڈ کی ڈیجیٹلائزیشن، کیڑے مار ادویات اور غذائی اجزاء کے چھڑکاؤ کے لیے فارمر ڈرون کے استعمال کو فرو غ دے رہی ہے۔ ملک کے زرعی شعبے کی جدید کاری حکومت کے ایجنڈے میں شامل ہے۔

کرشی وگیان کیندروں اور ریاستی زرعی یونیورسٹیوں کو ڈرون کی خریداری کے لیے لاگت کے سو فیصد کی شرح سے مدد فراہم کی جائے گی۔ فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن (ایف پی او) کو کھیتوں میں مظاہرے کے لیے زرعی ڈرون کی لاگت کا 75 فیصد تک گرانٹ دیا جائے گا۔

یو این آئی۔