نئی دہلی:جی اے ای ای چودہ سے زیادہ ملکوں میں ابھی ہے اور پچاس چیپٹرز،اور پندرہ سو سے زیادہ اراکین والی تنظیم ہے۔ابھی اس کی رفتار تھمی نہیں ہے۔جی اے ای ای کو یونائٹیڈ نیشنس ڈپارٹمنٹ آف اکونومکس اینڈ سوشل افیئرز (ڈی ای ایس اے) ایجنڈامیں ایس ڈی جی ایکشن نمبر تین چھے آٹھ نو سات درج ہے۔اقوا م متحدہ نے جی اے ای ای کی تازہ ترین مہم ہیش جی اے ای ای فار ایشیا کو پائیدار ترقی ہدف(ایس ڈی جی) کے طور پر تسلیم کیا ہے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے جی اے ای ای کے لئے درخواستیں طلب کی

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چیپٹر جی اے ای ای سال2020 میں یونیورسٹی کے طلبا نے قائم کیا تھا اور تبھی سے یہ چیپٹر اپنا کام کر رہا ہے اور طلبا اعلی معیاری ورکشاپ اور پروگراموں میں مدعو کرتی ہے تاکہ وہ عملی معاشی تھیوری کی مبادیات کوسمجھ سکیں،پرسنل فینانس اور انٹر پرینیورہنرمندیوں سے آشنا ہو سکے۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ شعبہ معاشیات نے یونیورسٹی کے طلبا کی کوشش کو تسلیم کرتے ہوئے جی اے ای ای کے کاموں کی توثیق کی ہے. وہ طلبا میں فینانشیل سوجھ بوجھ،ایکونامکس ایجوکیشن،اور انٹرپرینورشپ انکیوبیشن سے آراستہ کرے اور شعبے طلبا کے لئے آموزش کی ہمہ جہت فضا پیدا کر سکے۔اس ضمن میں شیخ الجامعہنجمہ اختر نے جی اے ای ای جامعہ ملیہ اسلامیہ کو شعبہ معاشیات،جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تحت رجسٹریشن کو منظوری دے دی ہے۔

اس سلسلے میں جی اے ای ای جامعہ ملیہ اسلامیہ مندرجہ ذیل رولز کے لیے درخواستیں طلب کررہی ہے۔جی اے ای ای جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آفیشئل سوشل میڈیا ہینڈل کے آخر میں پر درخواست فارم کا لنک بھی مل جائے گا۔درخواست فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ اٹھارہ اکتوبر دوہزار بائیس ہے۔یونیورسٹی کے دیگر شعبہ جات کے (یوجی اور پی جی) طلبا تقرری کے اس عمل میں حصہ لے سکتے ہیں۔

۱۔اکونامکس ونگ

۲۔فینانس ونگ

۳۔انٹرپرینورشپ ونگ

۴۔سوشل میڈیا اینڈ آؤٹ ریچ

۵۔گرافک ڈیزائنگ

۶۔ادارتی ٹیم

۷۔ویب ڈولپر

انٹر نیٹ پر سرچ بار میں لنکڈ ان کا آفیشیل ہینڈل صرف جی اے ای ای جامعہ ٹائپ کرنے سے آجائے گا اسی طرح انسٹا گرام ہینڈل صرف ایٹ دی ریٹ جی اے ای ای انڈر اسکوائر جے ایم آئی ٹائپ کرنے پر آجائے گا۔ طلبا مزید تفصیل سائٹ https://jmi.gaee.org/،پر بھی جاکر دیکھ سکتے ہیں۔ درخواست فارم کا لنک یہ ہے: http://forms.gle/FCtFVSNAAgepJ3pP7۔۔