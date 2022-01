کورونا وائرس کے خطرناک انفیکشن کے پیش نظر مسلم علاقوں میں ویکسین لگوانے والوں کی بھیڑ Crowds of Vaccinators in Muslim Areas لگ رہی ہے۔ ویکسینیشن سینٹر پر قطار Queue at The Vaccination Center در قطار مرد و خواتیں پہنچ رہے ہیں۔

دہلی کے شاہین باغ میں مفت کورونا ٹیکہ کاری کا انتظام

تفصیلات کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی کے مسلم اکثریتی علاقہ شاہین باغ میں مفت ویکسینیشن کیمپ Corona Vaccination in Shaheen Bagh لگا ہوا ہے۔ یہ مفت ویکسینیشن کیمپ شاہین باغ کے کالندی کنج واقع کانگریس کے سابق رکن اسمبلی آصف محمد خاں کی رہائش گاہ پر گزشتہ سات دن سے جاری ہے۔ جیسے جیسے اس کا علم لوگوں کو ہورہا ہے ویکسین لگوانے کے لئے بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے کیمپ کی مدت میں اضافہ کردیا گیا ہے۔

اس موقع پر سابق رکن اسمبلی آصف محمد خان نے ای ٹی وی کو بتایا کہ گزشتہ سات دن سے کیمپ جاری ہے دن بدن ویکسینیشن لینے والوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اسکو آگے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کہ غریب و پریشان حال لوگون کو دیکھتے ہوئے سی آئی آئی اور ایچ ڈی ایف سی بینک کے توسط سے یہ مفت ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا ہےاس کیمپ میں بچے بوڑھوں سے لیکر ہر طبقے کو ویکسین لگائی جارہی ہے۔انہوں نے کہا کہ جن کے دو ڈوز لگ چکے ہیں ان کو بوسٹر لگانے کا بھی انتظام ہے۔

واضح رہے کہ یہ ویکسینیشن کیمپ صرف دو دن کے لئے لگائے گئےتھے لیکن لوگوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اسے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔