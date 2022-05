نئی دہلی: بی جے پی کی ترجمان نپور شرما کے ذریعہ رسول ﷺ کی شان میں گستاخی کرنے پر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے شدید احتجاج کیا ہے اور بی جے پی کی اسپوک پرسن نپور شرما کے خلاف شاہین باغ تھانے میں شکایت درج کرائی ہے۔ BJP's Nupur Sharma Booked Over Remark on Prophet Muhammad۔ ایم آئی ایم دہلی اسٹیٹ کے صدر کلیم الحفیظ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے پر بی جے پی لیڈر نپور شرما کے خلاف شاہین باغ تھانہ میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ FIR Against BJP Leader Nupur Sharma in Shaheen Bagh

گستاخِ رسول نپور شرما کے خلاف شاہین باغ تھانہ میں شکایت درج

اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران سے اپیل کی ہے کہ گستاخ رسول ﷺ کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ایسے گستاخِ رسول کو فوری گرفتار کرکے جیل بھیجا جائے اور سخت سے سخت کارروائی کی جائے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے اور بار بار ہمارے صبر کو آزمایا جا رہا ہے۔ کلیم الحفیظ نے کہا کہ ماضی میں بھی جس لیڈر نے مسلمانوں کے خلاف تضحیک آمیز باتیں کیں اس کی ترقی ہوئی لیکن اس بار وزیر اعظم اور وزیر داخلہ ضرور اس گستاخ کے خلاف کارروائی کریں۔

انہوں نے کہا کہ اپنے نبی کی محبت ہر مسلمان کے دل میں پیوست ہے، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن رسول اللہﷺ کی شان میں ادنیٰ گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ انسانیت کی سب سے محترم شخصیت یعنی محسنِ انسانیت حضرت محمدﷺ‘ جن کا احترام اُن کے ماننے والوں کے نزدیک ہی نہیں، غیر جانب دار اور انصاف پسند مستشرقین کے یہاں بھی مسلّم ہے‘ نہ جانے کیوں بعض نا ہنجار، اسلام اور مسلمانوں کو دیکھ کر پیچ و تاب کھانے والے، بار بار آپﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں؟