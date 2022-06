دہلی: اترپردیش میں انتظامیہ کی جانب سے بلڈوزر کی جاری کارروائی کو روکنے کے لیے جمعیت علماء ہند کی جانب سے دائر عرضی پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس معاملے میں سپریم کورٹ نے یوپی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تین دن میں جواب طلب کیا ہے۔ Supreme Court issues Notice to UP Govt. فی الحال بلڈوزر روکنے کا کوئی عبوری حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اب اس معاملے کی سماعت منگل کو ہوگی۔ Demolitions cant be retaliatory Supreme Court issues notice to UP govt





آج جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وکرم ناتھ کی بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ عرضی گزار کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل سی یو سنگھ نے عدالت میں سماعت کے دوران کہا کہ یہ معاملہ فوری ہے۔ 21 اپریل کو سپریم کورٹ نے عبوری حکم جاری کیا تھا۔ یہ صرف جہانگیر پوری کے لیے تھا۔



جس میں جمود کو برقرار رکھا گیا۔ لیکن یوپی کے معاملے میں، ایک نوٹس تھا. جس پر عبوری حکم نہیں دیا گیا۔ سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش میں انہدام کی کارروائی جاری ہے۔ بیان دیا جا رہا ہے کہ یہ غنڈے ہیں، ایسے میں انہدام ہو رہا ہے۔ سنگھ نے مزید کہا کہ یوپی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایمرجنسی میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ عمارتوں کو غیر قانونی بنا کر گرایا جا رہا ہے۔ ملزمان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، یہ سب پکے گھر ہیں۔ بہت سے گھروں کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے۔ کئی گھر دوسرے ارکان کے نام پر ہیں۔ لیکن انہیں گرایا جا رہا ہے۔



سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اس میں قانونی عمل کیا ہے؟ اس کے جواب میں سنگھ نے کہا کہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ایک واقعہ تو ایسا ہوا کہ ملزم کی بیوی کے نام پر بنایا گیا مکان مسمار کر دیا گیا۔ جمعیت کے وکیل سنگھ نے کہا کہ عدالت کو فوری کارروائی روک دینی چاہیے۔ ساتھ ہی جسٹس بوپنا نے کہا کہ نوٹس ضروری ہے، ہم اس سے واقف ہیں۔ یوپی کی جانب سے ایس جی تشار مہتا نے کہا کہ جہانگیر پوری کیس میں کوئی بھی متاثرہ فریق یہاں نہیں آیا۔

واضح رہے کہ جمعیت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور یہ ایک سیاسی جماعت نے دائر کی تھی۔ یوپی انتظامیہ کی جانب سے ہریش سالوے بھی پیش ہوئے، جنہوں نے عدالت کو بتایا کہ پریاگ راج میں 10 مئی کو نوٹس دیا گیا تھا۔ یہ نوٹس فسادات سے پہلے دیا گیا تھا۔ انہدام کا حکم 25 مئی کو جاری کیا گیا۔ کانپور میں بھی نوٹس دیا گیا تھا۔ نوٹس اگست 2020 کو دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ نوٹس دیا گیا۔