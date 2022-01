دہلی میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے پیش نظر عام آدمی پارٹی نے بی جے پی پرحملے تیز کردیے ہیں۔ آج عام آدمی پارٹی کے سینiئر لیڈر سومناتھ بھارتی نے کہا کہ بی جے پی ایم سی ڈی کi اسکولز کی زمین فروخت کرنے پر بضد ہے۔

ڈی ڈی اے کی میٹنگ میں ایم سی ڈی کے خلاف کارروائی کا مطالب

انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے اس سازش کے خلاف عام آدمی پارٹی نے ڈی ڈی اے کی میٹنگ میں کارروائی AAP MLA Seeks Authorized Motion in Opposition to Sale of ‘Faculty land’ By North MCD کا مطالبہ کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی اے نے اسکولز بنوانے کے لیے ای سی ڈی کو زمین دی۔ لیکن بی جے پی کمرشیل پروجیکٹ کے لیے اسکولز کی زمین فروخت کرنے پر بضدہوگئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی اے کی میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر کے سامنے تحریری طور پر اس معاملہ کو اٹھایا گیا ہے۔امید ہے کہ اس پر کارروائی کی جائے گی۔



سومناتھ بھارتی نے کہا کہ بی جے پی ایم سی ڈی کی جائیدادکو کوڑیوں کی قیمت میں فروخت کررہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن میں بی جے پی کی شکست یقینی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ جلد بازی میں ایم سی ڈی کے اسکولز کی زمین تک کو نہیں چھوڑ رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آئندہ انتخاب میں لوگ بی جے پی کو سبق سکھائیں گے۔