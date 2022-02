نظام الدین مرکز میں تبلیغی جماعت کا پروگرام مارچ 2020 میں کووڈ 19 وبائی امراض کے درمیان منعقد ہوا تھا، تب سے مرکز کو بند رکھا گیا ہے۔ وقف بورڈ نے دلیل دی کہ مارچ اور اپریل میں شب برات اور رمضان ہیں۔ Delhi Waqf Board Urge To Open Tablighi Markaz



مرکزی حکومت کے وکیل نے جسٹس مکتا گپتا کو مطلع کیا کہ مرکز کو دوبارہ کھولنے سمیت دیگر معاملات کے لیے پولیس اور دہلی وقف بورڈ پہلے ہی مرکز کا مشترکہ معائنہ کر چکے ہیں. عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 4 مارچ کی تاریخ مقرر کی ہے۔



وقف بورڈ نے اپنی عرضی میں کہا کہ اس معاملے کی اگلی سماعت 21 اپریل تھی، جب کہ شب برات کا تہوار قریب آرہا ہے اور یہ مارچ کے وسط میں ہے، جب کہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی 2 اپریل سے شروع ہو رہا ہے۔





وقف بورڈ نے ایڈوکیٹ وجیہ شفیق کے ذریعے داخل کی گئی درخواست میں کہا کہ گذشتہ برس ان دو مواقع پر ہائی کورٹ نے نماز کی اجازت دی تھی۔



درخواست میں کہا گیا ہے کہ کووڈ 19 کی موجودہ شکل اومیکرون وائرس کی ڈیلٹا شکل کی طرح سنگین اور مہلک نہیں ہے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ جیسے جیسے حالات بہتر ہوئے ہیں، تمام عدالتوں میں سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اسکول، کلب، شراب کھانے اور بازار بھی دوبارہ کھل گئے ہیں۔ لہٰذا اس وقف املاک کو دوبارہ کھولنے کی ہدایت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔

مرکزی حکومت کے وکیل رجت نائر نے کہا کہ جہاں تک مرکز کھولنے کا تعلق ہے، یہ دہلی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حکم کے مطابق کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے اسٹیٹس رپورٹ داخل کریں گے۔



واضح رہے کہ دہلی ہائی کورٹ نے گزشتہ سال 16 نومبر کو پولیس اور وقف بورڈ کے ذریعہ مرکز کا مشترکہ معائنہ کرنے کی ہدایت دی تھی۔