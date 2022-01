نئی دہلی: دہلی پولیس کی طرف سے پیش ہونے والے پبلک پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ عرفان احمد نے عرض کیا کہ ملزم کے ٹویٹر ہینڈل پر موجود مواد توہین آمیز تھا اور ملزم ایک مخصوص کمیونٹی کی خواتین کو نشانہ بنانے کے لیے "سلی" اور "بُلی" جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ Bail Plea of Bulli Bai App Creator



انہوں نے مزید کہا کہ"اس معاملہ میں تفتیش جاری ہے اور اب تک صرف ایک ملزم ہی گرفتار کیا گیا ہے اور بھی ملزمین ہیں، جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے۔"



عرضی کا نوٹس لینے کے بعد، ایڈیشنل سیشن جج دھرمیندر رانا نے مزید دلائل کے لیے معاملے کی سماعت 27 جنوری تک ملتوی کر دی اور دہلی پولیس سے اس معاملے میں ایک نیا تفصیلی جواب داخل کرنے کو کہا۔



نیرج بشنوئی کی طرف سے پیش ہونے والے ایڈوکیٹ ایل اوجھا نے عرض کیا کہ"ملزم ایک مشتبہ کے طور پر گرفتار کیا گیا تھا، یہ قابل ضمانت جرم ہے لیکن انکشاف کے دوران، ملزم پر آئی ٹی ایکٹ کی دفعات بھی لگائی گئیں۔ میرے مؤکل نے کوئی توہین آمیز زبان استعمال نہیں کی ہے۔"



انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی آر میں دفعہ 153A لگائی گئی ہے جو کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی سے متعلق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شکایت ایک فرد کی طرف سے ہے اور کوئی گروپ یا کمیونٹی نہیں ہے۔



نیرج بشنوئی، جسے گٹ ہب پر بُلّی بائی ایپ کا اہم سازشی اور تخلیق کار اور ایپ کا مرکزی ٹوئٹر اکاؤنٹ ہولڈر بتایا جاتا ہے، کو دہلی پولیس کے خصوصی سیل کے انٹیلی جنس فیوژن اور اسٹریٹجک آپریشنز نے 5 جنوری 2022 کو آسام کے جورہاٹ سے یونٹ سے گرفتار کیا تھا۔



قبل ازیں، مجسٹریٹ کورٹ نے نیرج بشنوئی کی ضمانت کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ ملزمین کے ذریعہ بنائی گئی اس ایپ پر توہین آمیز مواد اور خواتین کے خلاف ایک مہم چلائی تھی۔



چیف میٹرو پولیٹن مجسٹریٹ پنکج شرما نے کہا تھا کہ الزام کی نوعیت اور تحقیقات کے مرحلے کو دیکھتے ہوئے ضمانت دینے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔



عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم نے بلی بائی ایپ بنائی تھی جہاں خواتین صحافیوں اور سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔

دہلی پولیس نے پہلے کہا تھا کہ پوچھ گچھ کے دوران نیرج بشنوئی نے انکشاف کیا کہ یہ ایپ نومبر 2021 میں تیار کی گئی تھی اور اسے 21 دسمبر کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اور اس نے ایپ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک اور ٹوئٹر اکاؤنٹ بنایا تھا۔