عام شہریوں تک سرکاری خدمات کو قابل رسائی بنانے کی طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے دہلی میٹرو ریل کارپوریشن (DMRC) ) نے عالمی معیار کی سہولیات کے ساتھ میٹرو ریل کی ویب سائٹ اور موبائل ایپ لانچ کی ہے۔ اس تجدید شدہ ویب سائٹ اور زبردست ایپ کو منگو سنگھ منیجنگ ڈائریکٹر ڈی ایم آر سی دیگر سینئر افسران کی موجودگی میں لانچ کیا گیا۔

نئی ویب سائٹ اور موبائل ایپلیکیشن پر بہت سے نئے فیچرز شامل کیے گئے ہیں جیسے انٹرایکٹو روٹ میپ، ایڈوانس اسٹیشن سرچ آپشن، ریئل ٹائم پہلی اور آخری ٹرین کیلکولیٹر، اگلے اور قریب ترین اسٹیشن الرٹس وغیرہ۔ یہ جدید ترین سہولیات مہینوں کی مسلسل تحقیق کے بعد تیار کی گئی ہیں، جس کے لیے ڈی ایم آر سی حکام نے دنیا کے تمام بڑے ٹرانسپورٹ سسٹمز کی ویب سائٹس اور موبائل ایپلیکیشنز کا گہرا مطالعہ کیا۔ Get Prior Alert About Destination Station Via new Delhi Metro mobile APP

موبائل ایپ لانچ

دنیا بھر کے بڑے میٹرو سسٹمز کی آفیشل ویب سائٹس کے تقابلی مطالعہ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دہلی میٹرو کی ویب سائٹ میٹرو سے متعلق بہت سی دوسری ویب سائٹس کے مقابلے زیادہ آسان اور زیادہ فیچر سے بھرپور ہے۔ اس تحقیقی عمل کے ایک حصے کے طور پر افسران کی ایک ٹیم نے مسافروں کی طرف سے وقتاً فوقتاً فراہم کیے گئے فیڈ بیک کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ضروری بہتری چیزوں کو شامل کیا گیا۔

ویب سائٹ کے ڈیزائن اور دیکھ بھال کے لیے آئی ٹی پروفیشنلز کی ایک ماہر ٹیم کی بھی مدد لی گئی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اضافی کوششیں بھی کی گئی ہیں کہ ویب سائٹس اور موبائل ایپلیکیشنز وائرس کے حملوں سے محفوظ رہیں اور ان کا مقابلہ کر سکیں۔ مذکورہ امور کو یقینی بنانے کے لیے وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔

DMRC کی ویب سائٹ www.delfith uorait.com محفوظ NIC سرور پر ہوسٹ کی جا رہی ہے۔ ڈی ایم آر سی کی موبائل ایپ (ڈی ایم آر سی ایپ) گوگل پلے اسٹور پر دستیاب ہے، جو تمام قسم کے موبائل آپریٹنگ سسٹم جیسے اینڈرائیڈ اور ایپل کے لیے موزوں ہے۔ دہلی میٹرو کی ویب سائٹ بھی دو لسانی ہے، جس میں تمام خصوصیات دونوں میں آسانی سے دستیاب ہوں گی۔



ویب سائٹ میں مسافروں کی معلومات کے ساتھ کارپوریٹ معلومات شامل ہیں۔ اب یہ تجدید شدہ ویب سائٹ مسافروں کی معلومات ترجیحی بنیادوں پر دکھائے گی۔ کارپوریٹ سے متعلق معلومات کے لیے علیٰحدہ لنک کا آپشن ہوم پیج پر ہی دستیاب ہوگا۔

پہلی بار دہلی سنٹری کی ویب سائٹ اور ایپ کو معلومات کے تبادلے میں ایک دوسرے سے منسلک کیا جائے گا۔ جس سے دونوں پلیٹ فارمز پر بیک وقت معلومات کی تازہ کاری ممکن ہو جائے گی۔ ٹرین آپریشن، مسافروں کا کرایہ، ٹائم ٹیبل وغیرہ جیسی معلومات، جو پہلے مستقل نظر آتی تھیں، اب روزانہ اپ ڈیٹ کی جا سکتی ہیں۔

میٹرو اسٹیشنوں کے فون نمبرز کے علاوہ قریبی پولیس اسٹیشنوں کے نمبرات بھی ویب سائٹ پر دستیاب ہوں گے۔ مسافروں کے لیے ویب سائٹ اور موبائل ایپ پر ایک انٹرایکٹو میپ فیچر فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے سفر کی جلد اور آسانی سے منصوبہ بندی کر سکیں۔

انٹرایکٹو میپ استعمال کرنے والے مسافر اپنے سفر کے پورے راستے میں اپنے منتخب کردہ راستے پر اسٹیشنوں اور انٹرچینج کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ منتخب کردہ راستے پر مسافروں کو اگلی دستیاب ٹرین کے وقت کے ساتھ ساتھ منزل کے اسٹیشن تک جانے والے وقت کے ساتھ کرایوں اور اسٹیشنوں کی تعداد بھی فراہم کی جاتی ہے۔

سفر کے لئے منصوبہ ساز ی میں، مسافروں کو پلیٹ فارم، سفر کے شروع ہونے والے اسٹیشن سے سفر کی سمت اور منزل کے اسٹیشن تک آنے والے انٹرچینج اسٹیشنوں کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں۔

DMRC کی ویب سائٹ پر مسافروں کے لیے DMRC نیٹ ورک میں ہر اسٹیشن کی تمام تفصیلات دیکھنے کا انتظام ہے۔