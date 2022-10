نئی دہلی : در اصل دہلی حکومت واضح کیا کہ نئی تعلیمی پالیسی کے تحت اب کلاس 5 اور 8 کے طلباء کو بغیر سالانہ امتحان پاس کئے اگلی کلاس میں ترقی نہیں دی جائے گی۔Delhi Govt Issue New Examination Guidelines And Promotion Policy For Class 3 to 8

اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ (ایس سی ای آر ٹی) دہلی کے ذریعہ تیار کردہ نئے اسسمنٹ اور پروموشن گائیڈ لائنز کو جمعہ کو دہلی کے ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن (DOE) نے جاری کیاہے۔ان رہنما خطوط کے مطابق، کلاس 5 اور 8 میں بچوں کی پڑھائی کی تشخیص میں وسط مدتی اور سالانہ امتحانات کے ساتھ ساتھ نصابی سرگرمیاں بھی شامل ہوں گی۔

دہلی کی تعلیمی پالیسی میں تبدیلی

ان میں پروجیکٹ پر مبنی سرگرمیاں، کلاس روم میں بچوں کی شرکت، تھیٹر، رقص، موسیقی، کھیل جیسی سرگرمیوں میں بچوں کی شرکت شامل ہے۔نئے رہنما خطوط کے تحت اگر کوئی طالب علم پانچویں یا آٹھویں جماعت کا امتحان پاس نہیں کر پاتا ہے، تو اسے دوبارہ امتحان کے ذریعے دو ماہ کے اندر کارکردگی بہتر کرنے کا ایک اور موقع ملے گا۔

اس میں کہا گیا ہے کہ پرائمری تعلیم کی تکمیل تک کسی بھی طالب علم کو اسکول سے نہیں نکالا جائے گا۔ ہر تعلیمی سال کے اختتام پر کلاس 5 اور 8 کے باقاعدہ امتحان ہوں گے۔

یہ رہنما خطوط دہلی کے اندر تمام سرکاری، سرکاری امداد یافتہ، میونسپل کارپوریشن آف دہلی، نئی دہلی میونسپل کونسل، دہلی کنٹونمنٹ بورڈ اور غیر امدادی تسلیم شدہ اسکولوں پرنافذ ہوں گے۔