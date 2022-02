نئی دہلی: وزڈم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے مالی تعاون سے ’ادبِ اطفال اور دہلی' عنوان سے گرین ٹری پبلک اسکول شاہین باغ میں یک روزہ سمینار Children's literature program in Delhi کا انعقاد کیا گیا۔

اس پروگرام میں مختلف اسکالرز اور مقالہ نگاروں نے بچوں کے ادب کے پس منظر اور اس کے معاصر منظرنامہ ساتھ ہی اس حوالے سے انجام دی جانے والی نثری و شعری خدمات کا جائزہ لیاـ

ویڈیو

اس سمینار کی صدارت شعبۂ اردو دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ابوبکر عباد نے کی۔ انہوں نے اپنے صدارتی خطاب میں سمینار میں پیش کردہ مقالات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے اہم نکات کی نشاندہی کی اور ان کے اطراف و مباحث پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مجموعی طور پر مقالہ نگاروں نے محنت کی ہے، انہوں نے اپنے موضوع سے انصاف کیا اور مختصر وقت میں اپنی باتیں پیش کرنے کی کوششیں کی ہیں۔



ادبِ اطفال میں عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ضروری

انہوں نے کہا کہ ادب اطفال کی غیر معمولی اہمیت ہے کہ ایک اچھا شہری بننے کے لیے بچپن میں کہانیاں پڑھنا اور حکایات و واقعات کو سننا اور پڑھنا نہایت ضروری ہے، اس سے ہم آدابِ زندگی بھی سیکھتے ہیں اور اپنا مستقبل سنوارنے کا سبق بھی ملتا ہےـ

معروف ادیب و ناقد حقانی القاسمی نے کہا کہ بچوں کے ادب میں بنیادی چیزیں یہ ہے کہ وہ عصری ضروریات اور تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، اگر وہ عصری تقاضوں سے میل نہیں کھاتا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ـ انھوں نے دہلی میں بچوں کے رسائل پر اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر بچوں کے رسائل ایک ویژن اور مشن کے تحت نکالے جائیں تبھی ان کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے۔



مزید پڑھیں:



دہلی یونیورسٹی کے استاذ ڈاکٹر ارشاد نیازی نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے سمینار It is necessary to meet the modern requirements in children's literature کے ذمہ داران اور مقالہ نگاروں کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ بچوں کی تعلیم میں اخلاقیات کا شمول اور ان کی تربیت پر توجہ دینا نہایت ضروری ہے۔



انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں جس قدر تعلیم پر زور دیا جا رہا ہے اس قدر تربیت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جس کے نہایت نقصان دہ نتائج برآمد ہو رہے ہیںـ ادب اطفال میں اخلاقیات اور بچوں کی تربیت کے عنصر پر توجہ دیے بغیر ہم اسے مفید نہیں بناسکتےـ اسی طرح اس صنف میں دوسری زبانوں اور ان کے تراجم کا جو کردار ہے، اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔