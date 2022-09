نئی دہلی: دہلی حکومت کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے ڈی ٹی سی کی 1000 لو فلور بسوں کی خریداری میں مبینہ بدعنوانی کی جانچ کے لیے سی بی آئی جانچ کی تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ وہیں دہلی حکومت نے اس جانچ کی سفارش کے بعد بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ٹینڈرز منسوخ کیے گئے اور بسیں کبھی نہیں خریدی گئیں۔ دہلی حکومت نے کہا کہ دہلی کو زیادہ پڑھے لکھے ایل جی کی ضرورت ہے، Delhi needs a more literate LG۔ موجودہ ایل جی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں۔ دہلی حکومت کے بیان کے مطابق خود لیفٹیننٹ گورنر پر بدعنوانی کے سنگین الزامات ہیں۔ وہ توجہ ہٹانے کے لیے ایسی انکوائری کا حکم دے رہے ہیں۔ اس طرح کی تحقیقات کا اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ CBI Probe Recommended in DTC Bus Purchase Case



یاد رہے کہ اس معاملے میں لیفٹیننٹ گورنر کو 9 جون 2022 کو ایک شکایت موصول ہوئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ منصوبہ بند طریقے سے وزیر ٹرانسپورٹ کو ٹینڈرنگ اور بسوں کی خریداری سے متعلق کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ دھاندلی کے مقصد کے لیے ڈی آئی ایم ٹی ایس کو بی آئی ڈی مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پر مقرر کیا اور جولائی 2019 میں 1000 سی این جی بسوں کی خریداری اور مارچ 2020 میں سالانہ رکھ رکھاؤ کنٹریکٹ کے لیے نیلامی کی بولی میں بے ضابطگیاں کی گئی تھیں۔



تاہم گزشتہ سال شکایت کے بعد بس کی خریداری کا ٹینڈر منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن لیفٹیننٹ گورنر نے یہ شکایت 22 جولائی کو چیف سکریٹری کو بھیجی، 19 اگست کو چیف سکریٹری نے اپنی رپورٹ بھیجی جس میں کہا گیا کہ ٹینڈر کے عمل میں سنگین تضادات پائے گئے۔ سی وی سی کے رہنما خطوط اور عمومی مالیاتی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے۔ جان بوجھ کر ڈی آئی ایم ٹی ایس کو کنسلٹنٹ بنایا گیا تاکہ ٹینڈر کے عمل میں موجود تضادات پر اتفاق کیا جا سکے۔ ڈی ٹی سی کے ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ میں بھی اسی تضادات کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سکسینہ نے شکایت سی بی آئی کو بھیج دی ہے۔