نئی دہلی: نیشنل ہیرالڈ معاملے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی سے بدھ کو مسلسل تیسرے دن پوچھ گچھ کی اس دوران راجستھان کے وزیر اعلیٰ اور کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک گہلوت نے کہا کہ 'پچھلے آٹھ سالوں کو ملکی تاریخ میں ایک سیاہ باب کے طور پر دیکھا جائے گا۔ last eight years will be seen as a dark chapter in history: Gehlot



بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں گہلوت نے کہا کہ ملک کی موجودہ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو ملک سے خطاب کرنا چاہئے اور لوگوں سے امن، بھائی چارہ اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی اپیل کرنی چاہئے۔



انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ذریعہ گاندھی سے مسلسل تیسرے دن پوچھ گچھ کے بعد کانگریس قائدین نے آج سخت احتجاج کیا۔ اس کے پیش نظر بدھ کو وسطی دہلی کی کئی سڑکوں کو بھی بیریکیڈ لگا کر بند کر دیا گیا۔ اکبر روڈ پر واقع کانگریس ہیڈکوارٹر میں پولیس کے بھاری انتظامات کیے گئے تھے اور صرف چند ایک کو ہی ہیڈکوارٹر میں داخل ہونے کی اجازت دی جارہی ہے۔ last eight years will be seen as a dark chapter in history: Gehlot





گہلوت نے کہاکہ "موجودہ حالات میں کوئی نہیں جانتا کہ ملک کس سمت جا رہا ہے، کس طرف جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آر ایس ایس-بی جے پی کا نقطہ نظر بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ ملک سے خطاب کریں، پتہ نہیں کیوں وہ تذبذب کا شکار ہیں۔



یواین آئی۔