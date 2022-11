نئی دہلی: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ فوج کو کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے آپریشنل تیاریوں کو ہر وقت سخت اور چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ سنگھ نے بدھ کو یہاں فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کی ایک کانفرنس سے خطاب کیا۔ Army always fully prepared to deal with emergencies

سرحدوں کی حفاظت، دہشت گردی سے نمٹنے اور ضرورت پڑنے پر انتظامیہ کی مدد کرنے میں افواج کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ ملک کی ایک ارب سے زائد آبادی کا فوج پر مکمل اعتماد ہے اور فوج ملک کا سب سے قابل اعتماد ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فوج اور اس کی قیادت پر پورا بھروسہ ہے۔ فوج کی اعلیٰ سطح کی آپریشنل تیاریوں اور صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ یہ اطمینان اور خوشی کی بات ہے کہ فوج صنعتی دنیا کے ساتھ مل کر جدید ترین ٹیکنالوجی تیار کرنے کی کوششیں تیز کر رہی ہے۔ اس سے خود انحصاری کے ساتھ ساتھ دیسی بنانے سے فوجی جدیدیت کو تقویت ملے گی۔مسٹر سنگھ نے کہا کہ فوج ملک کی سلامتی اور قومی خودمختاری کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔Army always fully prepared to deal with emergencies

انہوں نے کہا کہ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر ہمیں کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہنا ہوگا اور اس کے لیے ہمیشہ مضبوط آپریشنل تیاری رکھنا بہت ضروری ہے۔اعلیٰ فوجی کمانڈروں کی پانچ روزہ کانفرنس پیر کے روز شروع ہوئی جس میں مشرقی لداخ میں چین کے ساتھ فوجی تعطل سمیت مختلف سکیورٹی چیلنجز اور ان سے نمٹنے کی حکمت عملی پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔

مستقبل کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے فوج کو مضبوط اور مزید قابل بنانے کے حوالے سے بھی گہرا تبادلہ خیال کیا جائے گا۔چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور پاک بحریہ اور فضائیہ کے سربراہان اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے ساتھ موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور مسلح افواج کی ضروریات کے بارے میں بھی اپنی رائے دیں گے۔ اس دوران تینوں فوجوں کے درمیان ہم آہنگی اور تال میل بڑھانے کے اقدامات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔فوج کے اعلیٰ کمانڈروں کی کانفرنس سال میں دو بار ہوتی ہے اور اس میں تمام بڑے کمانڈر اور اعلیٰ فوجی افسران شریک ہوتے ہیں۔ کانفرنس میں فوج سے متعلق امور پر گہرائی سے بات چیت کے بعد اہم پالیسی فیصلوں کا خاکہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔

