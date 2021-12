دہلی: لوک سبھا اجلاس میں آج ریاستی وزیر داخلہ نتیانند رائے Minister of State for Home Nityanand Rai نے شہریت سے متعلق اعداد و شمار پیش کیے ہیں جس میں سال 2020 میں شہریت کے لیے دی جانے والی درخواستوں میں کمی آئی ہے جبکہ گذشتہ ایک برس میں بھارت سے جانے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا۔





اس سلسلے میں ریاستی وزیر داخلہ نتیانند رائے نے لوک سبھا میں بتایا کہ سال 2020 میں پاکستان سے 1,135 افراد نے بھارتی شہریت کے لئے درخواست دی تھی جبکہ 2019 میں 3095 لوگوں کی درخواست موصول ہوئی تھی، گذشتہ پانچ سالوں میں پاکستان سے 7786 لوگوں نے بھارتی شہریت حاصل کرنے کے لئے درخواست دی Most applications for citizenship came from Pakistan ہے۔

وہیں بنگلہ دیش سے گزشتہ پانچ سالوں میں 185 افراد نے بھارتی شہریت Indian citizenship کے لئے درخواست دی ہے جبکہ سال 2020 میں محض 28 لوگوں نے ہی درخواست دی تھی۔ افغانستان کی بات کریں تو 795 لوگوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں بھارتی شہریت Indian citizenship کے لئے درخواست دی ہے جبکہ سال 2020 میں 55 لوگوں نے درخواست دی تھی۔