دہلی: دارالحکومت دہلی کے ایوان غالب میں ایک سمینار آل انڈیا شیعہ کونسل کی جانب سے منعقد کیا گیا جس میں قبلہ اول مسجد الاقصٰی کی بازیابی اور صہیونی جارحیت کے خلاف آواز بلند کی گئی۔ اس دوران فلسطینی عوام کے ساتھ ہو رہی ظلم و زیادتی پر بھی بات کی گئی۔ Seminar on the occasion of Al-Quds Day in Aiwan-e-Ghalib, Delhi



اس موقع پر شیعہ جامع مسجد کے امام مولانا سید محسن تقوی نے کہا کہ 'مسلمان بیت المقدس کو فراموش نہیں کرسکتے جس دن ہم نے بیت المقدس کو فراموش کردیا تو سمجھئے کہ ہم نے اپنے دین کو فراموش کر دیا۔ ہم فلسطینی قوم کے اوپر ہو رہے ظلم و ستم کو نظر انداز نہیں کرسکتے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسانیت کو فراموش کردیا۔



انہوں نے مزید کہا کہ 'ہماری حکومتیں خائن ہیں، ان کے روابط اسرائیل سے مضبوط ہو رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے مسلمان مسئلہ فلسطین پر متفق ہیں۔ چاہے وہ فلسطین کے حالات سے آگاہ نہ ہوں لیکن اس کے باوجود چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والے مسلمان ہوں، سبھی کے دلوں میں فلسطینی عوام کے لیے احساس ہے۔ Seminar on the occasion of Al-Quds Day in Aiwan-e-Ghalib, Delhi

ویڈیو

وہیں آل انڈیا شیعہ کونسل کے جنرل سیکریٹری مرزا عمران علی نے بتایا کہ رواں برس جنتر منتر پر اسرائیل کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ہم نے تمام مساجد سے یہ اپیل کی کہ وہ جس طرح سے ہر سال احتجاجی مظاہرے کیا کرتے تھے، اس سال بھی اسی طرح سے اپنا احتجاج درج کرائیں۔ Seminar on the occasion of Al-Quds Day



وہیں آل انڈیا شیعہ کونسل کے کنوینر مولانا جلال نقوی نے بتایا کہ 'عالمی یوم القدس سنہ 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی نے جمعۃ الوداع کے موقع اس کا آغاز کیا تھا تاکہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز دنیا بھر کے مسلمان اور سبھی انصاف پسند افراد اٹھا سکیں۔