نئی دہلی: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے تینوں سروسیز میں فوجیوں کی بھرتی کی نئی اسکیم اگنی پتھ کے بارے میں اندیشوں کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے ہفتہ کو کہا کہ اس اسکیم کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جائے گا اور خامیوں کو دور کیا جائے گا۔



آج ایک ٹیلی ویژن چینل کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سنگھ نے کہا کہ حکومت نے اس اسکیم کو بہت احتیاط سے تیار کیا ہے اور اس کے نفاذ میں جو بھی چیلنج درپیش تھے ان کو حل کرلیا گیا ہے۔ Agneepath scheme will be regularly reviewed and lapses will be removed: Rajnath



انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی نئی اسکیم آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اندیشے ہوتے ہیں۔ 'اگنی پتھ یوجنا' میں جو بھی چیلنجز آنے کا امکان تھا وہ بھی حل ہوگئے ہیں۔



انہوں نے کہا کہ وہ ان اندیشوں کو مسترد نہیں کرنا چاہتے لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ اندیشہ موجود نہیں ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اس اسکیم کو دفاعی شعبے میں ایک اہم تبدیلی کی اصلاح سمجھتے ہیں اور اس سے بھرتی کے عمل میں بھی انقلابی تبدیلی آئے گی۔

راج ناتھ سنگھ کہا کہ ان میں سے 25 فیصد کو اگنی ویر کی خدمت کے چار سال مکمل ہونے کے بعد باقاعدہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ باقی 75 فیصد کے مستقبل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لیکن وہ نوجوانوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اگر باقی 75 فیصد میں سے بعد میں نوکری کرنا چاہتے ہیں تو حکومت نے ان کے لیے بھی ایک منصوبہ بنایا ہے۔ Agneepath scheme will be regularly reviewed and lapses will be removed: Rajnath



انہوں نے نوجوانوں کو یقین دلایا کہ اگنی پتھ اسکیم کے لاگو ہونے کے بعد حکومت ہر سال اس کا جائزہ لے گی اور اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس چیلنج پر قابو پانا ان کی حکومت کا عزم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی ملک کے نوجوانوں کو گمراہ نہ کرنا چاہئے۔



یواین آئی۔