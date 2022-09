بڈگام: انڈین سوچھتا لیگ مہم کے تحت Indian Swachhata League in Budgam میونسپل کمیٹی بیرواہ نے ایک ریلی کا انعقاد کیا جس کی قیادت صدر میونسپل کونسل (ایم سی) خورشید احمد بانڈے اور ایگزیکٹیو آفیسر امتیاز احمد وانی نے کی۔ ریلی میونسپل کمیٹی آفس سے بیرم پہاڑی تک نکالی گئی جس میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ Swachta Abhiyan Rallies Held At Budgam of Central Kashmir

اس موقع پر صدر ایم سی بیرواہ نے کہا کہ اس مہم کے پیچھے مقصد شہر کو کچرے سے پاک بنانا ہے اور یہ پروگرام 2 اکتوبر 2022 تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر ایگزیکٹیو آفیسر نے عوام سے مخلصانہ درخواست کی کہ وہ بھی اس مہم کا حصہ بنیں تاکہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ اسی طرح کی ریلیاں بڈگام کی دیگر میونسپل کمیٹیوں میں بھی نکالی گئیں۔

