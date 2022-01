جموں و کشمیر کے بڈگام میں کورونا کیسز Corona Cases in Budgam کی تعداد میں مسلسل اضافے کو دیکھتے ہوئے آج ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ شہباز احمد مرزا نے ضلع کے دو گاؤں کو ریڈ زون قرار دیا اور ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔

Complete Lockdown in Two Villages of Budgam: بڈگام کے دو گاؤں میں مکمل لاک ڈاؤن کا حکم

ڈی سی بڈگام نے آج ایک حکم نامہ جاری کیا ہے، جس میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال زیر سیکشن 144 آف سی آر پی سی اور سیکشن 30 آف نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ ایکٹ 2005 کے تحت گاؤں سوئبگ اور شیخ پورہ میں ہر قسم کی نقل و حمل پر مکمل پابندی عائد کردیا ہے اور یہ پابندی اگلے 10 دنوں تک جاری رہے گی جو آج سے شروع ہو چکی ہے۔ Complete Lockdown in Two Villages of Budgam

واضح رہے کہ بڈگام ضلع میں گزشتہ کچھ روز سے کووڈ-19 مثبت کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ضلع میں کورونا کے 159 مثبت کیسز سامنے آئے ہیں اور اس طرح ضلع میں اس وقت کل 465 ایکٹیو مثبت کیسز ہیں۔ Lockdown in Two Villages of Budgam