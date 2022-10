بڈگام: وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے چار نوجوان کھلاڑی کیرالہ میں منعقدہ 14ویں قومی کلاریپائیتو چمپیئن شپ میں دو چاندی اور دو کانسہ کے تمغے جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ چیمپئن شپ 8 اکتوبر سے 10 اکتوبر تک منعقد ہوئی۔ اس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے عاقب یوسف نے بتایا کہ وہ اس سے قبل جموں میں ریاستی سطح کی چیمپئن شپ میں سونے کے تمغے جیت چکے ہیں۔ جس کے بعد انہیں کیرالہ میں منعقد ہونے والی قومی کلاریپائیتو چیمپئن شپ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ Four youngsters from Budgam won medals at the National Claripito Championship in Kerala

جموں وکشمیر سے تعلق رکھنے والے 60 حریفوں میں سے جنہوں نے قومی کلاریپائیتو چیمپئن شپ میں حصہ لیا، ان میں سے صرف چار کھلاڑیوں نے تمغے جیتے، جن میں دو چاندی اور دو کانسہ کے تمغے شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ہم سب کا تعلق وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام سے ہے اور ایک ہی اکیڈمی- 'ڈائنامک اسپورٹس اکیڈمی' میں اس کھیل کی تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ "الحمدللہ، بڈگام کی ڈائنامک اسپورٹس اکیڈمی میں کوچ پرنس عاقب اور ملک جاوید کی تربیت کی وجہ سے ہمیں چاروں تمغے جیتنے میں کامیابی حاصل ہوئی۔



دانش علی نے 65 کلو گرام سینیئر ہائی ککنگ زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ وہیں جاوید احمد ملک نے 70 کلو سے کم سینیئر زمرے میں کانسہ کا تمغہ جیتا ہے اور اریزو مشتاق نے 60 کلو گرام سینیئر خواتین فائٹنگ زمرے میں کانسہ کا تمغہ جیتا ہے جب کہ میں نے ( دانش علی نے ) 60 کلو گرام سے کم عمر کے سینیئر زمرے میں چاندی کا تمغہ حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔