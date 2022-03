بڈگام: ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) بڈگام شہباز احمد مرزا نے آج ٹاؤن ہال چرار شریف میں ایک عوامی دربار کی صدارت کی۔ DC Budgam Holds Public Darbar

پروگرام کے دوران کنیڈاجن، پکھر پورہ، چرار شریف ٹاؤن، چراوینی، زلوسا، یوس مرگ علاقوں سے تعلق رکھنے والے پی آر آئی ممبران اور دیگر معززین نے اپنے مسائل اور مطالبات ڈی سی کے سامنے رکھے۔



مطالبات میں تمام علاقوں کو پانی اور بجلی کی مناسب فراہمی، مین اور لنک روڈز کا میکڈمائزیشن، اسکولز اور دیگر سہولیات کی تزئین و آرائش، سڑکوں کی ترقی، نکاسی کا مضبوط نظام، 2008 کے سیٹلمنٹ ریکارڈ کی اصلاح اور صحت کی سہولیات میں بہتری شامل ہیں۔ DC Budgam holds Public Darbar



ڈی سی نے چرار شریف میں ترقیاتی کاموں کی تیزی سے تکمیل اور پارکوں کی تزئین و آرائش، پارکنگ کی سہولیات کی ترقی اور تمام طبی مراکز پر مقامی لوگوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا۔ Health Facilities



ڈی سی نے مناسب صفائی ستھرائی پر زور دیا۔ ڈی سی نے متعلقہ ایگزیکٹو آفیسر کو ہدایت کی کہ صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے اور روزانہ کچرے کو اٹھانے اور اس کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے مطلوبہ تعداد میں سویپرز کی بھرتی کو یقینی بنایا جائے۔ DC Budgam holds Public Darbar



انہوں نے متعلقہ افراد کو شہر کے علاقوں میں آوارہ کتوں کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے کی بھی ہدایت کی۔ Increasing number of stray dogs in the city

انہوں نے کہا کہ چرار شریف میں تیز رفتار ترقی کا عمل آگے بڑھے گا اور متعلقہ پی ایچ ای کو ہدایت دی کہ وہ جے جے ایم اسکیم کے تحت کاموں کو جلد مکمل کریں تاکہ تمام گھرانوں میں نل کے پانی کی سپلائی شروع ہوسکے۔



اس پروگرام میں ایس ڈی ایم چار شریف، سی ایم او، تحصیلدار، مختلف انجینئرنگ ونگز کے سابق افسران اور دیگر متعلقہ افراد نے شرکت کی۔



ڈی سی نے ہائر سیکنڈری سکول چرار شریف اور پی ایچ سی ناگبل سمیت مختلف تعلیم اور صحت کے مراکز کا بھی دورہ کیا اور سہولیات کا پہلے ہاتھ سے جائزہ لیا۔ DC visited various education and health centers



انہوں نے مختلف بلاکس کا دورہ کیا اور کرافٹ لیب کی جلد تکمیل پر زور دیا اور آئی سی ٹی لیب اور کلاس روم کا بھی معائنہ کیا۔



بعد ازاں ڈی سی نے یوس مرگ کا بھی دورہ کیا اور سیاحوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا معائنہ کیا۔



ڈی سی نے سڑک کے اطراف سے برف ہٹانے، پارکنگ کی سہولیات اور سیاحوں کی گاڑیوں کی پریشانی سے پاک نقل و حرکت کے لیے بس اسٹاپ پر زور دیا۔



انہوں نے کہا کہ برف باری سے متاثر ہونے والے تمام انتظامات کو بحال کر دیا گیا اور متعلقہ افراد کو موقع پر ہی ہدایات جاری کی گئی ہیں تاکہ یوسمرگ کو بجلی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ Arrangements for Snow Clearance



اس موقع پر ڈی سی نے مقامی لوگوں کو سیاحتی سرگرمیوں میں حصہ لینے اور اپنے گھروں میں سیاحوں کی میزبانی کے لیے ایک کمرے کی رہائش تیار کرنے کا مشورہ بھی دیا۔



انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں کی شمولیت سے یہ رجحان نہ صرف شہری سیاحت کو فروغ دے گا اور یوسمرگ تک رسائی حاصل کرے گا بلکہ مقامی لوگوں کو معاشی وسائل بھی فراہم کرے گا۔

