گیا:ریاست بہار کے ضلع گیا میں واقع مانپور میں پھلگو ندی کے کنارے حضرت معیزالدین قادری المعروف جد اعلی دادا پیر علیہ الرحمہ کا آستانہ ہے ، چار سو برس سے معیزالدین علیہ الرحمہ کا آستانہ بلا تفریق ہندو مسلمان عقیدت کا مرکز ہے ۔

حضرت معیزالدین علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریبات کا اہتمام

معیزالدین قادری بہار کے ایک پایہ کے بزرگ ہیں اور انکی قائم کردہ خانقاہ قادریہ مانپور جوڑا مسجد آج بھی پورے آب وتاب کے ساتھ انسانیت کی بھلائی اورروحانی مرکز کا کردارادا کررہی ہے۔خانقاہ کے ولی عہد حضرت مولانا سیدشاہ امان اللہ قادری کے مطابق گیارہ سو ہجری کے قریب میں حضرت سیدشاہ معیزالدین قادری علیہ الرحمہ اجینی الہ آباد سے تشریف لائے تھے۔ اس وقت یہ علاقہ جنگلی تھا،

حضرت پھلگوندی کے کنارے ایک ٹلہے پر عبادت وریاضت میں اپنا وقت گزارتے تھے ، اس خاندان میں بڑے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں جس میں چھٹی پشت کےایک بزرگ حضرت عبدالکریم علیہ الرحمہ تھے جنکی بینائی نہیں تھی لیکن اسی حالت میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن مقدس کا ایک نسخہ لکھا تھا جو آج بھی خانقاہ میں محفوظ ہے۔ اس کی زیارت کرائی جاتی ہے،

مانپور میں واقع خانقاہ قادریہ کے زیب سجادہ حضرت سید شاہ ایاز احمد قادری کی سرپرستی عرس کی تقریبات منعقد ہوتی ہے اور اس موقع پر ہندو مسلمان سبھی عقیدت کے ساتھ پہنچتے ہیں۔یہاں اس آستانہ میں عرس کے موقع پر ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مقامی تھانہ بنیاد گنج تھانہ کی طرف سے چادرپیش کی جاتی ہے ۔

خانقاہ کے نمائندہ سید تحسین احمد قادری نے بتایاکہ چونکہ خانقاہ بنیاد گنج تھانہ میں واقع ہے اور یہاں ڈیڑھ سو سالوں سے روایت یہ بھی ہے کہ خانقاہ کے ساتھ تھانہ کی طرف سے پہلی چادر پیش کی جاتی ہے اور خود تھانہ انچارج اسوقت موجود ہوتے ہیں یہ روایت انگریزی حکومت کے دور سے قائم ہے جو آج تک برقرار ہے ۔

واضح ہوکہ جس جگہ پر حضرت کا آستانہ ہے وہ بالکل پھلگوندی سے متصل ہے پھلگو ندی وہی ہے جس کا سناتن مذہب میں بڑی عقیدت اور اہمیت ہے اسی پھلگوندی پر سالوں بھر سناتن مذہب کے ماننے والے اپنے آبا واجداد کی روح کی تسکین ونجات کے لئے پنڈدان کرتے ہیں۔ سید تحسین احمد قادری کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سبھی مذاہب کا سنگم ہے ۔واقعی اپنے ملک میں سبھی مذاہب کا احترام اور مقام ہے کیونکہ اس سے اچھی مثال کیا ہوگی ۔