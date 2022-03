پٹنہ: بہار میں اردو بنگلہ اسپیشل ٹی ای ٹی امیدوار گزشتہ سات سالوں سے اپنے رزلٹ کے حوالے سے حکومت کے خلاف مسلسل احتجاج کررہے ہیں۔ اسی ضمن میں پھر ایک بار دس ہزار کے تعداد میں "اردو بنگلہ اسپیشل ٹی ای ٹی امیدواروں نے پٹنہ سائنس کالج سے راج بھون تک پیدل مارچ کیا Raj Bhavan March of Urdu Bangla TET Candidates ہے۔ اس سلسلے میں ٹی ای ٹی امیدواروں کا کہنا ہے کہ بہار بورڈ کی غلطی کی وجہ سے کامیاب 12000 اردو بنگلہ ٹی ای ٹی امیدواروں کو میرٹ لسٹ میں نام آنے کے بعد فیل کر دیا گیا، ٹی ای ٹی یونین کے ریاستی صدر مفتی حسن رضا امجدی نے کہا کہ 'حکومت نے مسلم سمجھ کر پاس امیدواروں کو فیل کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کو اردو سے کس قدر نفرت TET Candidates protest against the Government ہے۔

مفتی امجدی نے کہا کہ 'امیدواروں کے حق میں سپریم کورٹ سے لیگل اپینین ملنے کے بعد بھی رزلٹ جاری نہیں کیا جارہا ہے، رزلٹ کے انتظار میں کتنے امیدواروں کی عمر تجاوز کر گئی، کتنے امیدواروں کے گھر فاقہ کشی کی نوبت ہے، اب ہم امیدواروں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگیا ہے، حکومت کیا چاہتی ہے اب اسے واضح کرنا پڑے گا، پھر ہم لوگ آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے۔