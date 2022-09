پٹنہ: وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے 1 انے مارگ واقع ''سنکلپ'' میںمحصولات اور اصلاحات اراضی کے تحت بہار خصوصی سروے اور بندوبستی کے کام کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میںم حصولات واصلاحات اراضی کے ایڈیشنل چیف سکریٹری مسٹر برجیش مہروترا نے ایک پرزنٹیشن کے ذریعے محصولات اور اصلاحات اراضی محکمہ کے تحت بہار اسپیشل سروے اور بندوبستی کے کام کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ انہوں نے بہار اسپیشل سروے اور بندوبستی کے کام کے طریقہ اور پیش رفت کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ کاموں کی باقاعدہ جائزہ اور نگرانی کی جاتی ہے تاکہ شفافیت کے ساتھ کام کو بروقت مکمل کیا جاسکے۔ انہوں نے داخل ،خارج معاملات کا حل ، آن لائن دستیاب خدمات، اسکریپنگ، ریونیو کے نقشوں کی ڈیجیٹلائزیشن، ریونیو ملازمین کی تقرری اور ٹریننگ سمیت محکمہ کے دیگر اہم کاموں کی بھی تازہ ترین جانکاری دی ۔Complete work of special survey and settlement of lands by November 2024

جائزہ کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارا مقصد زمین سے متعلق باہمی تنازعات کو جلد از جلد ختم کرنا ہے۔ 60 فیصد سے زیادہ جرائم زمین کے تنازعات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زمین سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہار اسپیشل سروے اور بندوبستی کا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد زمین کے تنازعات کے حوالے سے ہو نے والے تنازعات کم سے کم ہو ں گے ۔ زمین سے متعلق مسائل کے حل سے سماج میں مزید امن قائم ہوگا۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بہار خصوصی سروے اور بندو بستی کا کام محصولات واصلاحات اراضی محکمہ کے لیے ایک اہم کام ہے۔ بہار اسپیشل سروے اور بندوبست کے کام کو تیز کریں اورنومبر 2024 تک اسے مکمل کریں۔ محکمہ میں ضرورت کے مطابق خالی آسامیوں کو پُر کیا جائے تاکہ کام کا معیار اور رفتار متاثر نہ ہو۔ اضلاع کے انچارج سیکریٹری، ڈی ایم اور سینئر افسران کو اس کام کی پیش رفت کا باقاعدگی سے جائزہ اور اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ زمینی سطح پر بھی اس کا اچانک معائنہ کریں تاکہ کام شفاف طریقے سے ہو اور لوگوں کی شکایات کا ازالہ ہو سکے۔

وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زمین تنازعات کے مسائل کو حل کر نے کے لیے ہفتے میں ایک دن سرکل آفیسر اور تھانیدار، 15 دنوں میں ایک دن سب ڈویژنل آفیسر اور سب ڈویژنل پولیس آفیسر اور مہینے میں ایک دن ڈی ایم اور ایس پی لوگوں کے ساتھ میٹنگ یقینی طور سے کریںاور جو گڑبڑی کر تے ہوئے پائے جاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں۔''عوامی شکایات کے ازالے کے ایکٹ'' کے تحت زمین سے متعلق زیر التواءمقدمات کو تیزی سے نمٹائیں۔ انہوں نے کہا کہ زمین تنازعات سے متعلق معاملے آبائی جائیداد کی تقسیم سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اس کو کم کرنے کے لیے خاندانی تقسیم کی رجسٹریشن فیس/اسٹامپ ڈیوٹی کو صرف 100 روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے نافذ کریں۔

میٹنگ میں نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی پرساد یادو، وزیر خزانہ وجے کمار چودھری، محصولات واصلاح اراضی کے وزیر آلوک کمار مہتا، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سکریٹری مسٹر دیپک کمار، ایڈیشنل چیف سکریٹری محصولات و اصلاحات اراضی محکمہ مسٹر برجیش مہروترا ، وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سکریٹری ڈاکٹر ایس سدھارتھ،وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری مسٹر انوپم کمار ، ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈو پیمائش مسٹر جئے سنگھ ، ڈائریکٹرلینڈ ایکو زیشن مسٹر سشل کمار سمیت دیگر افسران موجود تھے ۔

یواین آئی