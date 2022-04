بہار کے ضلع گیا میں اس مرتبہ گنگا جمنی تہذیب کا ایک خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملا، جہاں رام نومی کے جلوس کے پیش نظر حساس علاقوں کے مساجد میں ایک رات قبل ہی تراویح کی نماز ادا کرلی گئی، تو وہیں گیا شہر کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم آبادی کم ہے تاہم مسجدیں آباد ہیں وہاں پر نماز کے وقت میں رام نومی کمیٹی نے لاؤڈ اسپیکر پر مذہبی گیت بجانے کا سلسلہ بند کر دیا Ram Navami's procession in Gaya ended with social harmony۔

دراصل شہر کے پیپرپاتی اور پنجابی کالونی محلے میں مسلم آبادی کم ہے تاہم ایک مسجد برسوں سے آباد ہے، وہاں پر ہمیشہ سے آپسی بھائی چارہ قائم رہتا ہے، گزشتہ رات جب اس علاقے سے رام نومی کا جلوس گزر رہا تھا تبھی مسجد میں آذان ہونے لگی جس کے بعد جلوس میں بجائے جارہے گیت کو کچھ وقت کے لیے بند کردیا گیا، مسلمانوں نے بھی شہر میں آپسی بھائی جارے کا جم کر مظاہرہ کیا اور رام نومی جلوس کے دوران پانی شربت چائے بسکٹ خوب بانٹے، وہیں رام نومی جلوس کمیٹی کے لوگوں نے بھی مسلم سماجی کارکنان کو گمچھا پیش کر کے اعزاز بخشا Gaya city is an example of Ganga-Jamuni civilization۔

رام نومی کے موقع پر اس مرتبہ گیا میں بھی کشیدگی پیدا کرنے کی تیاری تھی اور اس کی جھلک " گیا ڈی ایم کی صدارت میں منعقدہ میٹنگ" کے دوران ہی سامنے آگئی تھی جب دونوں فرقے کے لوگ آپس میں بھڑ گئے تھے تاہم وشنو اور صوفی پیر منصور کے شہر گیا میں رام نومی بھائی چارے کے ساتھ مکمل ہوئی۔ مسلمانوں نے اس میں جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور سماجی ہم آہنگی کی مثال قائم کی۔