2022 میں بےروزگاری سب بڑا موضوع بحث رہا

پٹنہ: سال 2022 ریاست بہار کے لیے کئی اعتبار سے اہم رہا۔ ریاست میں تعلیمی، معاشی، اقتصادی اور بےروزگاری کے معاملوں پر خوب بحث ہوئی۔گزشتہ سال کی سب سے اہم بات یہ رہی کہ ریاست کے لوگ کورونا کی وبا سے بہت حد تک محفوظ رہے۔ ورلڈ بینک کے سابق ڈائریکٹر گلریز ہدی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے گزشتہ سال بے روزگاری کا موضوع سرفہرست رہا۔لیکن جہاں تک بہار کی بات ہے تو یوں کہنا بہتر ہو سکتا ہے کہ مجموعی طور پر بہتر رہا۔

انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال بہار میں پہلے کے مقابلے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے، مختلف گاؤں سڑکیں تعمیر ہوئیں۔ گاؤں میں بجلی کی سپلائی میں کافی بہتری آئی، نشیبی علاقوں میں پل کی تعمیر پر توجہ دی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ سیاسی اعتبار سے بھی یہ سال ریاست بہار کے لیے ہنگامہ خیز رہا جب وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے این ڈی اے اتحاد کا ساتھ چھوڑ کر عظیم اتحاد میں شامل ہو گئے، بہار کی سیاست کا یہ سب سے دلچسپ واقعہ رہا، یہ اتحاد مستقبل میں کیا کرشمہ دکھائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر سیکولر ذہن رکھنے والوں نے نتیش کمار کے اس فیصلے کا خیرمقدم کیا۔ مگر اس سال بے روزگاری پر سب سے زیادہ ہنگامہ ہوا۔ بےروزگاری کا معاملہ اب بھی بہار کے لیے بڑا مدعا ہے جو آنے والے دنوں میں حکومت کے لیے بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔

ادھر جے ڈی یو کے سابق رکن اسمبلی ماسٹر مجاہد عالم نے کہا کہ بہار کے لحاظ سے سال 2022 کافی اہمیت کا حامل رہا، حکومت نے جو بھی منصوبے بنائے تھے اس سے بہار کی ترقی ہوئی، گزشتہ سال کے مقابلے اس سال کئی منصوبوں کے اخراجات میں اضافہ کیا گیا۔ اس کا راست فائدہ عوام کو پہنچا۔