گیا: ریاست بہار کے ضلع گیا کی مساجد میں سڑک سیفٹی کو لیکر آج بعد نماز جمعہ مسلمانوں نے حلف اٹھایا۔ اس دوران کہا گیا کہ پولیس اور جرمانہ کے ڈر سے نہیں خودکی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کیلئے 'سڑک قوانین پر عمل کریں گے۔ People Take Oath To Follow Road Safety Rules In Gaya

مسجد میں سڑک سیفٹی قوانین پر عمل کرنے کے لئے عہد

دراصل ضلع گیا میں مسلسل سڑک حادثات پیش آرہے ہیں۔ ضلع ٹرانسپورٹ اور ضلع پولیس کے اعداد وشمار کے مطابق ضلع میں جنوری 2022سے نومبر2022 تک قریب 450 سڑک حادثے پیش آئے ہیں جس میں 310 افراد کی موت ہوئی ہے جس میں مرد وخواتین اور بچے شامل ہیں۔

سڑک حادثوں میں 378افراد زخمی ہوئے۔اگر گزشتہ برس سڑک حادثے کو دیکھیں تو سنہ 2021میں 461سڑک حادثے پیش آئے تھے جس میں 327افراد کی موت ہوئی تھی اور 497 افراد حادثے میں زخمی ہوئے تھے۔

آج شہر کے نیو کریم گنج محلہ واقع میں واقع المینار مسجد میں جمعہ کی نماز سے قبل مقرر پروفیسر بدیع الزماں نے روڈ سیفٹی کو لے کر خصوصی خطاب کیا۔انہوں نے کہاکہ آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں ہائی اسپیڈ گاڑی چلانے کی بڑی خراب عادت آ گئی ہے۔ وہ گاڑی چلانے کے دوران کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔

انہوں نے کہاکہ موٹرسائیکل چلاتے وقت وہ ہیلمیٹ کا استعمال نہیں کرتے،فور وہیلر گاڑی چلاتے وقت وہ سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے،نوجوان دوستوں کے ساتھ ریسنگ کرتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ خود کی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں ۔

ان کا کہنا ہے کہ سیفٹی کسی انسان کے ڈر سے نہیں اپنی جان کی حفاظت کیلئے ضروری ہے۔ جب وہ خود سیفٹی پر عمل کریں گے تو خود بخود سڑک حادثے میں کمی آئے گی اور عام راہگیر بھی محفوظ رہے گے۔ People Take Oath To Follow Road Safety Rules In Gaya