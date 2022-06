پٹنہ : آج کے فسطائی دور میں جہاں مذہب کی بنیاد پر لوگوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، بانٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں وہیں آج بھی کچھ ایسے نیک دل لوگ ہیں جو بھائی چارے کے جذبے سے لبریز ہوکر پیغام محبت کو ہر طرح سے عام کرنے میں مصروف ہیں،جنہیں لوگوں کو آپس میں جوڑے رکھنا پسند ہے، جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے اور ہندوستان کے کثافت شدہ ماحول میں الفت و محبت کا شمع جلا رہے ہیں، بقول جگر مراد آبادی -

ہوٹل ہیپی

The Happy Hotel, located in the Ramna Road area of Patna



ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں

میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے



جس کہانی سے آج ہم آپ کو روبرو کرا رہے ہیں وہ نفرتوں کے دور میں ٹھنڈی چھاؤں کی سی ہے، شہر پٹنہ کے رمنہ روڈ واقع پنجابی ڈھابہ کے نام سے مشہور "ہوٹل ہیپی" ہے جس کا مالک اتحاد و اتفاق کا مضبوط ستون بنا کھڑا ہے اور آپسی بھائی چارے کی زندہ و جاوید مثال ہے. یعنی ہوٹل کا مالک پنجابی سردار، اس ہوٹل میں کھانا بنانے والے مسلمان ملازمین اور ہوٹل میں کھانے والے ہندو ہیں. گنجان علاقہ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں یہاں برادران لذیذ کھانا کھانے پہنچتے ہیں، یہاں نہ کھانے والے کو کھانا بنانے والے سے پریشانی ہے نہ مالک کو اپنے ملازمین سے، اس ہوٹل میں گنگا جمنی تہذیب کے زندہ مثال دیکھی جا سکتی ہے، 1984 میں ملک میں سکھ فسادات میں ہوٹل کے مالک نریندر پال کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر انہوں نے کھانے کے ہوٹل کو ہی محبت کا مرکزبنایا جہاں تمام مذہب کے لوگ بنا کسی خوف کے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. نریندر پال کہتے ہیں مذہب کی نفرت نے اس ملک کی بنیاد کو کمزور کی ہے.



یہاں کھانا بنانے والے محمد تجمل حسین سات سال سے کام کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہاں کسی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہے، ہم لوگ ایک خاندان کی طرح مل جل کر رہتے ہیں، ہر سکھ دکھ میں ایک ساتھ کھڑے رہتے ہیں، یہاں مذہب کے نام پر کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔

اس ہوٹل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں نابینوں کے لئے خصوصی رعایت دی جاتی ہے، یہی وجہ ہے مضافات سے بھی نابینا یہاں کھانا کھانے پہنچتے ہیں اور لذیذ کھانے کا ذائقہ چکھ کر واپس ہوتے ہیں.

نریندر پال ای ٹی وی بھارت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے وقت میں منفی خبروں کو جہاں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے وہیں آپ نے ایک مثبت خبر دکھانے کی کوشش کی ہے جو آپسی بھائی چارہ کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگا۔