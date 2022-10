گیا: ریاست بہار کے ضلع گیا میں واقع مرزا غالب کالج کی نئی عمارت طلباء و طالبات کے لئے آج وقف کردی گئی ہے۔ عمارت ووکیشنل کورسز کے لئے مخصوص ہے ۔Mirza Ghalib College get New Building For Vocational Training Course مگدھ کمشنری کا دوسرا سب سے بڑا کالج مرزا غالب کالج ہے جہاں ووکیشنل کورسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں یہاں 2010 میں ووکیشنل کورس کا آغاز ہوا تھا ۔ چونکہ طلبہ کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر کالج انتظامیہ کو جگہ کی قلت کا سامنا تھا جس کی وجہ سے مزید کورس کو بڑھانے میں دشواریوں کاسامنا تھا۔ کالج سے متصل اراضی پر تین منزلہ عمارت کی تعمیر ہوئی اور اب اسی کو ووکیشنل کورسز کے لئے ممخصوص کردیا گیا ہے۔ آج باضابطہ اس کا افتتاح مگدھ یونیورسٹی کےوائس چانسلر ، رجسٹرار ، ایس ایس پی اور گجرات کے سابق ڈی جی پی نے کیا۔

مرزاغالب کالج کی نئی عمارت کا افتتاح

اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایس ایس پی ہرپریت کور نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آج آپ کی محنت کل آپ کی کامیابی کا راستہ ہے جبکہ سابق ڈی جی پی گجرات نے کہا کہ مرزاغالب کالج نے کم وقتوں میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ سکریٹری شبیع عارفین شمسی نے بتایاکہ عمارت میں تعلیم کا سلسلہ اب شروع ہو جائے گا یہ کامیابی ہمارے لئے باعث فخر ہے۔ Mirza Ghalib College get New Building For Vocational Training Courses