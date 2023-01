پٹنہ: بہار حکومت نے سال 2022 کے آخری دن 45 آئی پی ایس افسران کا تبادلہ کیا۔ ان تبادلوں کے مطابق پٹنہ کے سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس ڈاکٹر منوجیت سنگھ ڈھلون پٹنہ ایس ایس پی کے عہدے پر برقرار رہیں گے جب کہ آشیش بھارتی کو گیا کا نیا ایس ایس پی بنایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی محکمہ داخلہ نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ جاری حکم نامہ کے مطابق ارول کے ایس پی ہمانشو شنکر ترویدی کو پوسٹنگ کے انتظار میں رکھا گیا ہے۔ پرمود کمار منڈل ریل ایس پی کو بی ایم پی 5 کا کمانڈنٹ بنایا گیا ہے۔ آشیش بھارتی کو گیا کا ایس ایس پی بنایا گیا ہے۔ کیمور کے ایس پی راکیش کمار کو مظفر پور کا ایس ایس پی بنایا گیا ہے، سپنا جی میشرم کو اورنگ آباد کا ایس پی بنایا گیا ہے۔ گوپال گنج کے ایس پی آنند کمار کو بھاگلپور ایس ایس پی، موتیہاری کے ایس پی کمار آشیش کو مظفر پور ریل ایس پی، بھوجپور کے ایس پی سنجے سنگھ کو انسداد دہشت گردی اسکواڈ کا سپرنٹنڈنٹ، بکسر کے ایس پی نیرج کمار سنگھ کو اسسٹنٹ انسپکٹر جنرل آف پولیس، پٹنہ، نوادہ کے ایس پی گورو منگلا کو سارن ایس پی تعینات کیا گیا ہے۔ Massive IAS IPS Exchanges in Bihar on the Last day of the Year

سارن کے ایس پی سنتوش کمار کو ایس ٹی ایف ایس پی، اورنگ آباد کے ایس پی کانتیش مشرا کو ایسٹ چمپارن ایس پی، پرہیبیشن ایس پی ونے تیواری کو سمستی پور ایس پی، سمستی پور کے ایس پی ہردائی کانت کو بہار اسپیشل آرمڈ پولیس 2 ڈیہری تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری طرف بھاگلپور سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس سورنا پربھات کو گوپال گنج ایس پی، ونیت کمار کو روہتاس ایس پی، سٹی ایس پی پٹنہ امبریش راہل کو نوادہ ایس پی، سٹی سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پٹنہ پرمود کمار یادو کو بھوجپور ایس پی، اے ایس پی نگران محمد کو ایس پی تعینات کیا گیا ہے۔ قاسم کو ارول ایس پی، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس گیا منیش کمار کو سپرنٹنڈنٹ آف پولیس بکسر، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اکنامک آفنس یونٹ امرت شیکھر ٹھاکر کو ریلوے ایس پی پٹنہ، ایڈیشنل سپرنٹنڈنٹ آف پولیس للت موہن شرما کو تعینات کیا گیا ہے۔ بطور سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کیمور تعینات کیا گیا ہے۔