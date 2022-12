گیا: چین میں پھیلے کورونا BF.7 (New Corona Variant BF7) کے نئے ویرینٹ کی دستک اب بھارت میں خاص طور پر بہار میں سنائی دے رہی ہے۔ گیا میں کورونا کے نئے معاملے سامنے آنے کے بعد سے ہلچل مچ گئی ہے۔ دوسری جانب سول سرجن رنجن سنگھ نے ضلع میں کورونا کے کیسز کے حوالے سے کہا کہ ضلع میں حالات معمول پر ہیں۔ اب تک کل 11 غیر ملکی مثبت پائے گئے ہیں۔ سب کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ ۔ Many foreigner corona infected in Gaya

ڈاکٹر

گیا میں 11 غیر ملکی مثبت: سول سرجن نے کہا کہ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل یہاں چار غیر ملکی کورونا مثبت پائے گئے ہیں۔ جس میں ایک تھائی لینڈ، دو انگلینڈ اور ایک میانمار سے ہے۔ دراصل گیا میں بودھ مت کے مذہبی رہنما دلائی لامہ کا پروگرام چل رہا ہے، جس میں غیر ملکیوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تحقیقات کے دوران نئے متاثرین مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔

گیا ایئرپورٹ پر آر ٹی پی سی آر کی تحقیقات جاری ہے۔ ہوائی اڈے پر 2 سے 5 فیصد غیر ملکیوں کا RTPCR کا کورونا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تمام کورونا مثبت مریضوں کو الگ تھلگ کر دیا گیا ہے، انہیں اسی ہوٹل میں الگ تھلگ کر دیا گیا ہے جہاں انہوں نے بکنگ کی تھی۔ اس سلسلے میں گیا کے سول سرجن رنجن سنگھ نے بتایا کہ 11 غیر ملکی کورونا مثبت پائے گئے ہیں۔ آر ٹی پی سی آر کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے، ان میں سے زیادہ تر کی حالت غیر سنجیدہ ہے، تاہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ اس میں تھائی لینڈ اور میانمار کے شہری بھی شامل ہیں۔ 3 روز قبل برطانیہ سے تعلق رکھنے والا ایک غیر ملکی بھی کورونا پازیٹیو پایا گیا تھا، اس طرح گیا میں اب تک 11 مثبت مریض سامنے آئے ہیں، تاہم اب برطانیہ کا مریض صحت مند ہے۔

دراصل بدھ مت کے مذہبی رہنما دلائی لامہ ان دنوں بودھ گیا میں سفر کر رہے ہیں۔ ان کا تدریسی پروگرام 29، 30 اور 31 دسمبر کو منعقد کیا گیا ہے جس میں ہندوستان اور بیرون ملک سے 60 ہزار سے زائد بدھ مت کے عقیدت مند شرکت کریں گے۔ ان کے پروگرام کے پیش نظر پہلے ہی کورونا کے حوالے سے الرٹ جاری کیا جا چکا ہے اور اب 11 مثبت مریض آنے کے بعد ضلع میں ہائی الرٹ رہتے ہوئے کورونا کی تحقیقات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

دلائی لامہ سے ملاقات سے قبل کورونا کے نمونوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا: اسی سلسلے میں 25 دسمبر کو ب 96 افراد کا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں کوئی مثبت نہیں پایا گیا۔ آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کاؤنٹر ضلع انتظامیہ نے تبتی خانقاہ کے سامنے قائم کیا ہے۔ دلائی لامہ ٹرسٹ کے منتظمین کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ تقدس مآب دلائی لامہ سے ملنے والے لوگوں سے پہلے نمونوں کی جانچ کر لیں۔

۔ Many foreigner corona infected in Gaya

مزید پڑھیں:New Corona Cases in Bihar: بہار میں کورونا کے 5908 نئے معاملے