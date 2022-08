بہار میں تین دن تک جاری سیاسی پیش رفت کے بعد اب تقریباً پانچ سال بعد نتیش-تیجسوی حکومت دوبارہ بننے جا رہی ہے۔ اس کا خاکہ بھی طے کر لیا گیا ہے۔ نتیش کمار نے نئی حکومت کی تشکیل کے لیے عظیم اتحاد کے 164 ارکان اسملی کی حمایت کا خط گورنر فاگو چوہان کو سونپا ہے، اور آج وہ 8ویں بار نئی حکومت کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے، یہ یقینی ہے کہ تیجسوی یادو نائب وزیر اعلیٰ بنیں گے، حالانکہ انہیں محکمہ داخلہ بھی دینے کی بات چل رہی ہے۔ کابینہ میں تمام محکمے کس پارٹی اور رہنما کے پاس جائیں گے، اس کا فارمولا بھی طے پا گیا ہے۔

Nitish Kumar to take oath as Bihar CM for 8th time at 2pm

بہار میں فی الحال رابڑی کی رہائش گاہ سیاست کا مرکز بنی ہوئی ہے، حکومت گرنے سے لے کر تشکیل تک تمام اہم میٹنگز رابڑی کی رہائش گاہ پر ہوئیں، نتیش کمار گورنر کو اپنا استعفیٰ سونپنے کے بعد سیدھے رابڑی کی رہائش گاہ پہنچے،اور پرانی باتیں بھول جانے کی بات کی، اسی وقت رابڑی کی رہائش گاہ پر رات گئے میٹنگز ہوئیں۔

ذرائع کے مطابق جے ڈی یو کو ایک درجن محکموں کی ذمہ داری مل سکتی ہے، تو آر جے ڈی اور کانگریس کو 20 محکمے دیے جا سکتے ہیں، ساتھ ہی آر جے ڈی اور دیگر پارٹیوں کے درمیان بی جے پی کوٹے کے تمام وزارتی عہدوں کو منتقل کرنے کی بات چل رہی ہے۔

ذرائع کے مطابق بہار میں نئی ​​حکومت میں وزیر اعلیٰ سمیت 36 وزیر ہو سکتے ہیں۔ آر جے ڈی نے 19 سے 20 وزارتی عہدوں کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ جے ڈی یو انہیں 18 وزارتی عہدے دے گی۔ ساتھ ہی کانگریس کو 3 وزارتی عہدے مل سکتے ہیں۔ جیتن رام مانجھی کی پارٹی ہمی کو بھی وزارت کا عہدہ مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جے ڈی یو کو وزیر اعلیٰ سمیت 13 سے 14 وزارتی عہدے دیئے جا سکتے ہیں۔ آر جے ڈی کا دعویٰ فینانس، کامرس، سڑک کی تعمیر، صحت، محکمہ ٹرانسپورٹ کے ساتھ ساتھ وزارت داخلہ پر بھی ہے۔ کانگریس کو محکمہ تعلیم مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہری ترقی، کان کنی، بہبود جیسے محکمے جے ڈی یو کے کھاتے میں رہ سکتے ہیں۔

نتیش کمار نے 25 نومبر 2020 کو بہار اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد کی حکومت میں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ اس کے بعد سے ان کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے اور آخر کار وہی ہوا جس کی قیاس آرائیاں کی جارہی تھیں، منگل کو جنتا دل یونائیٹڈ نے این ڈی اے اتحاد سے تعلقات توڑنے کا فیصلہ کیا اور ہوا یہ کہ نتیش کمار بی جے پی چھوڑ کر عظیم اتحاد میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد آر جے ڈی اور جے ڈی یو کے درمیان اقتدار کی تقسیم پر بھی بات ہوئی۔ آج وزیراعلیٰ اور نائب وزیراعلیٰ کی حلف برداری کے ساتھ ہی نئی حکومت وجود میں آئے گی۔