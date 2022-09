ریاست بہار کے ضلع گیا میں واقع مرزاغالب کالج کے شعبہ فلسفہ کی جانب سے ایک آن لائن لیکچر کا انعقاد کیا گیا تھا جس کا موضوع "قرآن اور گیتا کے پیغامات'' تھا۔ اس میں لکھنؤ یونیورسٹی کے ڈاکٹر پرشانت شکلا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر لطیف حسین ایس کاظمی نے کلیدی مقررین کے طور پر اپنا اہم لیکچر دیا۔ lectures on social aspect of Bhagavad Gita and Quran in Mirza Ghalib College In Gaya

پروگرام کی نظامت مرزا غالب کالج کے پروفیسر کاشف منصور نے کی اور شعبہ فلاسفی کے ڈاکٹر صارم عباس نے آنے والے مہمانوں کا تفصیلی تعارف کرایا۔اس لیکچر کے موضوع کا تعارف کراتے ہوئے ڈاکٹر نازنی بیگم نے کہا کہ کرشن نے گیتا میں جو کہا ہے وہی بات خدا نے قرآن میں کہی ہے۔ گیتا کا پیغام ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کے قریب آؤ، اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکاؤ۔انہوں نے کہا کہ دونوں کا پیغام ایک ہی ہے اور وہ ہے باہمی بھائی چارے کو فروغ دینا۔

مرزاغالب کالج کے پرنسپل پروفیسر سرفراز خان نے کہا کہ سبھی مذہب نے انسانیت اور امن کا درس دیا ہے ، گیتا اور قرآن کے انسان دوست فلسفے کو معاشرے میں پھیلا کر ہم نہ صرف آپسی رنجش ، نفرت تشدد کا خاتمہ کرسکتے ہیں بلکہ ایک مثالی ریاست بھی قائم کر سکتے ہیں ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مذہبی کتابوں کو پڑھیں اور اسکے پیغام کو سمجھیں۔



وہیں لکھنؤ یونیورسٹی کے ڈاکٹر پرشانت شکلا نے اس موضوع کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا کہ اچھی زندگی گزارنا اور اسے سمجھنا فلسفہ کا ہدف ہے۔ تمام مذاہب ایک ہی کام کرتے ہیں اور وہ ہے بھائی چارے کا قیام۔ انہوں نے کہا کہ عمل کے بغیر علم کا کوئی مطلب نہیں، علم کو عمل میں لانا بھی ضروری ہے۔ ایسے وقت میں جب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس صورت میں بھائی چارے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ہم اس پرعمل نہیں کرتے،

انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کا لفظ بار بار آیا ہے۔ درحقیقت زکوٰۃ دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو کہ ایک طرح سے عالمی بھائی چارے کا مترادف ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر لطیف حسین ایس کاظمی نے زور دے کر کہا کہ آج کل لفظ جہاد کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ دراصل جہاد کی دو قسمیں ہیں ایک بڑا جہاد اور دوسرا چھوٹا جہاد۔ بڑا جہاد خواہشات کو ختم کرنا ہے اور چھوٹا جہاد ہر قسم کی ذاتی اور معاشرتی برائیوں سے بچنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ آج قرآن اور گیتا کے پیغام پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ جو وعدہ کرو اسے کرو ، اس ایک جملے پر عمل کرنے سے ہم بہت سی معاشرتی برائیوں سے بچ جائیں گے۔ پروگرام کے آخر میں صدارتی کلمات ادا کرتے ہوئے مرزا غالب کے شعبہ انگریزی کے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر ثروت شمسی نے کہا کہ معاشرے کے تانے بانے بننے والی چیزیں سماجی ہم آہنگی اور باہمی محبت ہیں۔ تمام مذاہب کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم زمین پر فتنہ پیدا نہ کرو تو گیتا کا پیغام ہے کہ یہ پوری دنیا وسودھائیو کٹمبکم کی طرح ہے یعنی ایک خاندان کی طرح ۔ اگر ہم سب ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھنا شروع کر دیں تو پھر مذہبی جنون جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی ، انہوں نے کہاکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب مل کر معاشرے اور قوم کو آگے بڑھائیں۔ تمام مذاہب کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے۔

آخر میں شکریہ کلمات ادا کرتے ہوئے ڈاکٹر صارم عباس اسسٹنٹ پروفیسر نے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی شرکت سے پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہو گیا ہے۔ اس لیکچر میں سو سے زائد شرکاء نے اپنی شرکت درج کرائی ، میڈیا انچارج ڈاکٹر ضیاء الرحمان جعفری نے بتایا کہ ان تمام شرکاء کو مرزا غالب کالج کی جانب سے شرکت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا